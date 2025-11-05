Los parques tecnológicos se reivindican como «motores del desarrollo regional»

Gijón acoge la XXIII Conferencia Internacional de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE), un encuentro con el que la ciudad quiere ... promover un mayor conocimiento entre la red de parques del país y las personas que los gestionan, además de propiciar «sinergias que permitan el desarrollo de proyectos» conjuntos. Organizada conjuntamente por APTE y Gijón Impulsa, la cita tiene lugar coincidiendo con el 25 aniversario del Parque Científico Tecnológico de Gijón, que fue pionero en la promoción de la innovación y el emprendimiento tecnológico y, además, el primero de carácter público.

Hoy en día sigue siendo «un modelo de éxito», coincidieron en señalar esta mañana, en la apertura de la jornada, la vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, y el presidente de APTE y director general del Parque Tecnológico de Andalucía, Fernando Romera.

La jornada sirvió, además de para que el cerca de medio centenar de participantes conocieran los distintos enclaves que conforman la Milla del Conocimiento Margarita Salas de Gijón, para destacar el papel que juegan los parques científico tecnológicos en sus entornos. Su peso en las economías locales «es cada vez mayor», subrayó Romera, quien incidió en que «la innovación es el mejor instrumento que tiene España para crecer y para desarrollar nuevos empleos y de calidad».

Ampliar Público asistentes a la primera jornada de la XXIII Conferencia Internacional de APTE, en LABoral Centro de Arte. ARNALDO GARCÍA

En la misma línea, responsables de los parques tecnológicos de Extremadura, la Universidad de Salamanca y la Universidad Politécnica de Cataluña reivindicaron su función como «motor del desarrollo regional». José Luis Canito, Teresa Jiménez y José Luis Grande señalaron algunos de los retos a los que se enfrentan los parques, retos técnicos pero también económicos o de personal, y reconocieron el distinto ritmo al que operan las empresas que demandan determinados servicios y los grupos de investigación. Los tres abogaron por la colaboración y la internacionalización.

Economía azul y premios

La jornada de mañana, abierta al público, contará con la participación de representantes de instituciones, organizaciones, empresas y personas vinculadas al emprendimiento, la economía azul y la innovación de la región. El Parque Científico Tecnológico de Gijón volverá a ser protagonista, con una reflexión sobre su trayectoria, su ampliación y su proyección azul. La jornada concluirá con la entrega de los Premios APTE 2025 en las categorías de Mejor Práctica, Parques Más Activos y Divulgación.