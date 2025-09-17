El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Boleto del gijonés Alberto Barquín con el cual acertó la triple gemela del Hípico el pasado 30 de agosto. A. B. L.

El Patronato Deportivo de Gijón responde: «La triple gemela del Hípico se paga como cualquier factura»

Jorge Pañeda dice que los premios del Hípico que excedan mil euros entran en la burocracia municipal, «por desgracia más lenta de lo que nos gustaría»

Adrián Ausín

Adrián Ausín

Gijón

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 18:20

El Patronato Deportivo Municipal quiso hacer ayer una aclaración respecto a la queja de un gijonés al llevar dieciocho días sin cobrar la triple gemela acertada en el Hípico el 30 de agosto, sintiéndose mareado por el propio PDM, al que acudió dos veces sin éxito, además de ser instado a acudir a su banco y a la Antigua Pescadería, trámites que cumplimentó sin conseguir aún el propósito de recibir su dinero. El ganador de 1.670 euros recordó que tiempo atrás se pagaba en efectivo al instante y que ahora con tanto trámite se le han quitado las ganas de volver a apostar. Replica el PDM por medio de su presidente, el concejal de Deportes, Jorge Pañeda, que «los pagos de más de 1.000 euros, tal y como marca la ley, no se pueden abonar en metálico. Para ello, el procedimiento es cumplimentar un fichero de acreedores, sellado por el banco, y luego seguir la tramitación administrativa (como cualquier otra factura) que, por desgracia, es más lenta de lo que nos gustaría. En todo caso, a todos los afortunados con boletos premiados de más de 1.000 euros se les entregó una nota informativa».

Trata por tanto el Patronato Deportivo Municipal, según su explicación, al ganador de un premio superior a mil euros en el Concurso de Saltos Internacional de Gijón (CSI) a efectos de pago como a un proveedor de cualquier tipo de mercancía o servicio que haga un trabajo para el Ayuntamiento, quedando sometido a los plazos de liquidación estipulados por la burocracia municipal. A efectos prácticos, cuestión de meses.

