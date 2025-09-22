Pelayo Ortega enaltece la Cámara de Comercio de Gijón El artista presenta un mural con 13 escenas de los sectores industriales y comerciales «visualmente realista» y «con una mezcla de tradición y modernidad». La obra sirve para conmemorar los 125 años de la entidad presidida actualmente por Félix Baragaño

Marcos Moro Gijón Lunes, 22 de septiembre 2025, 22:05

Un enorme mural de Pelayo Ortega (Mieres, 1956) de 5,85 por 1.95 metros, integrado por 27 módulos cuadrados con 13 escenas más 14 paneles con un color liso intercalados, preside desde este lunes el remodelado salón de plenos de la Cámara de Comercio de Gijón.

El prolífico artista recibió el encargo en el verano de 2023, con motivo de la conmemoración del 125 aniversario de la fundación de la entidad cameral, con el planteamiento de crear un gran cuadro en el que tuviesen cabida y representación todos los sectores industriales y comerciales a los que da cobertura la Cámara en su demarcación geográfica, que además de Gijón incluye también Carreño y Langreo. El trabajo le tuvo ocupado hasta finales de 2024. Pelayo Ortega explicó ayer que para él fue un reto integrar en una sola obra «todos los sectores que de alguna manera representan a la Cámara y la economía y la actividad industrial y comercial de Gijón y de Asturias». La forma de enfocarlo, indicó, fue «una composición múltiple en la cual cada sector representa una especie de viñeta, pero todo eso después unificado por los planos de color». A juicio del autor, esa combinación de elementos confiere «un resultado visualmente realista, pero al mismo tiempo plásticamente potente y atractivo que ofrece una mezcla entre tradición y modernidad». El artista también resaltó la ubicación del mural en un espacio que cuenta con iluminación natural.

El mural es la gran novedad de la reforma del salón de plenos de la Cámara gijonesa, en la sede de la carretera Piles-Infanzón, que ha colgado en otra de sus paredes un retrato de Jovellanos pintado por Nicanor Piñole en 1954 (obra cedida por el Ateneo Jovellanos) y un tapiz que fue elaborado para conmemorar la inauguración de la antigua sede de la Cámara en la calle Instituto, el 14 de agosto de 1964. La remodelación se ha completado con una mesa ovalada para los miembros del pleno cameral, con sillas restauradas del mediados del pasado siglo, y en el centro de la estancia se ha dejado la escultura del artista japonés Tadanori Yamaguchi para conmemorar el centenario de la Fidma.

Dimensionar la escala

Lucía Peláez, experta en arte y exdirectora del Museo Casa Natal de Jovellanos, destacó que «Pelayo Ortega es una de las figuras fundamentales del panorama artístico asturiano actual» y puso de relieve que, aunque natural de Mieres, pasó parte de su vida en Madrid y tiene a Gijón «como ciudad adoptiva». Asimismo, dio una clave de la obra: «En la mayoría de los 13 paisajes sobre distintas actividades económicas, aparece una figura humana no identificable para dimensionar la escala de la escena». Félix Baragaño aseguró que con el mural «se salda una deuda que la Cámara de Comercio tenía con Pelayo Ortega», quien fue autor del cartel de la Feria de 1995 y pintó el retrato de Luis Adaro, principal impulsor de la Fidma y de la entidad cameral gijonesa.