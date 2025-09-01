Una pelea vecinal en Gijón acaba con dos hospitalizados y un detenido Sucedió en la calle San Matías, cuando un vecino aseguró haber escuchado a otro amenazar con un cuchillo a sus familiares

María Agra Gijón Lunes, 1 de septiembre 2025, 22:17 Compartir

Una violenta trifulca vecinal registrada en la tarde de este lunes en la calle San Matías (Gijón), a la altura del cruce con la calle San Nicolás, entre los barrios de Pumarín y El Llano, terminó con la intervención de varias patrullas policiales, el traslado de dos personas al hospital y la detención de un individuo por un presunto delito de violencia en el ámbito familiar.

Los hechos comenzaron cuando un vecino aseguró haber escuchado a otro residente de la misma calle, que vive justo enfrente, proferir amenazas con un cuchillo cuando se encontraba en su vivienda con su madre y su pareja. Ante la situación, el testigo decidió salir a la calle con la intención de provocar al individuo para que bajara y se enfrentara con él, evitando así que pudiera agredir a las personas presentes en la casa.

Minutos después, ambos hombres se enzarzaron en una pelea en la calle, a la que se sumó también el padre del supuesto agresor, quien no llegó a golpear a nadie aunque sí profirió amenazas. La llegada de la Policía calmó parcialmente la situación. Los agentes accedieron al domicilio del presunto agresor, que se mostró muy alterado y llegó a amagar con saltar por una ventana, aunque fue contenido a tiempo. El piso presentaba signos de desorden.

Finalmente, el hombre fue trasladado al Hospital de Jove y detenido por un presunto delito de violencia en el ámbito familiar. Su madre también fue trasladada a Jove para recibir atención médica por un ataque de ansiedad.