«Es peligroso buscar respuestas a temas de salud a través de la inteligencia artificial»

Alba Morán Álvarez, doctora en Biomedicina y Oncología, divulgadora científica y colaboradora de EL COMERCIO –donde cada viernes publica 'La ciencia con Alba'– alertó ayer, en el marco de los Encuentros de Cabueñes, de los riesgos de buscar información sobre cuestiones de salud a través de buscadores de internet o redes sociales. Porque si bien estar informado es positivo –«el conocimiento empodera», defiende–, hay que ser muy consciente de que no toda la información que nos llega por esa vía está científicamente probada. Que «no es ciencia, sino pseudociencia». Y está en nuestra mano hacer que la información que nos llega sea fiable.

La propia biomédica se percató de ello al hacer búsquedas en la red. Los resultados que ella obtenía cuando buscaba por ejemplo cómo funciona un medicamento o información sobre los estadiajes de una enfermedad, «eran resultados buenos». Pero si una persona de su entorno buscaba información sobre el cáncer, en muchos casos le llevaba «a páginas de horóscopos». ¿Por qué? Porque el algoritmo se entrena a partir de los contenidos que se consumen habitualmente en internet. Así que lo que nos devuelve «no es una imagen de la realidad, sino de con qué contenidos nos relacionamos más. Por eso a mí me aparecen resultados científicos», comentó la divulgadora. La irrupción de la inteligencia artificial generativa, con herramientas como ChatGPT, no ha hecho más que amplificar el problema. «No tiene criterio para darte información fiable, para enseñarte qué información es confiable ni para decirte si es aplicable a ti o no. La IA no es un buscador. Si le haces una pregunta te va a dar una respuesta. Y si no la conoce, se la va a inventar. Es peligrosísimo buscar respuestas a cuestiones de salud en ella», advierte.

Así que deja una recomendación básica: si uno quiere ampliar información «que acuda a un profesional sanitario que tenga conocimiento de tu historia clínica». Y en las redes sociales, seguir a científicos y profesionales sanitarios «que ejerzan, que estén colegiados, que tengan una responsabilidad legal si te mienten» e interactuar con esos perfiles para que el algoritmo te ofrezca más contenido de ese tipo. Al contrario, si lo que llega es un contenido pseudocientífico, «bloquéalo y di a la red social que no te interesa».