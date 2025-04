Un piso en Gijón de 90 metros, a la venta a un máximo de 191.000 euros

Una vivienda de protección concertada (VPC) no es una vivienda social. A diferencia de estas, no está dirigida a personas en riesgo de exclusión o ... de especial vulnerabilidad, sino a personas que, «por su nivel de renta, no logran acceder a una vivienda digna en el mercado libre». Lo precisó el concejal de Urbanismo de Gijón, Jesús Martínez Salvador, en la jornada 'Plan Llave. Una solución a la vivienda desde el municipalismo', organizada por EL COMERCIO al mencionar las características que, en líneas generales, tendrán las primeras 120 viviendas del Plan Llave que se pondrán a la venta (solo una mínima parte serán de alquiler) dentro aproximadamente de un año.

Por ley, en Asturias este tipo de viviendas, las VPC, no pueden ponerse en el mercado a un precio superior a los 2.124 euros por metro cuadrado. También por ley, no pueden tener una superficie útil máxima de 90 metros cuadrados. No obstante, se permite alcanzar los 120 metros cuadrados útiles en caso de que las condiciones sociales así lo requieran «y se justifique convenientemente», anotó Martínez Salvador. Así las cosas, el precio máximo que tendría que pagar un comprador por un piso de 90 metros cuadrados estaría en 191.000 euros. Uno de 60 metros cuadrados no llegaría a los 128.000 euros. Hay, además, otro detalle importante. Si bien la norma establece que las viviendas protegidas lo serán durante treinta años (a partir de entonces se podrían vender al precio del mercado libre) si, como es el caso, se edifican en suelo público, mantienen ese régimen de protección durante toda su vida útil. Protegidos se considerarán también los anejos a la vivienda. Esto es, el trastero y el garaje, en caso de tenerlos. Las primeras parcelas del Plan Llave Lote 1: 43 viviendas. 1,4-1,6 millones de euros precio de salida Calle Balbín, 5 (Ceares) Superficie parcela: 225,25 metros cuadrados.Edificabilidad máxima: 1.000 metros cuadrados.Altura: 5 pisos.Viviendas estimadas: 10 (Con trastero y sin garaje). Gloria Fuertes (Ceares) Superficie parcela: 2.133,82 metros cuadrados.Edificabilidad máxima: 3.520,69 metros cuadrados.Altura: 4-5 pisos.Viviendas estimadas: 33 (Con trastero y garaje). Lote 2: 49 viviendas. 1,5-1,75 millones de euros precio de salida J. Menéndez Pidal (Perchera-La Braña) Superficie parcela: 1.803 metros cuadrados.Edificabilidad máxima: 2.247,50 metros cuadrados.Altura: 4 pisos.Viviendas estimadas: 22 (Con garaje y trastero). Pintor Luis Pardo (El Coto) Superficie parcela: 1.388 metros cuadrados.Edificabilidad máxima: 2.798,88 metros cuadrados.Altura: 6 pisos.Viviendas estimadas: 27 (Con garaje y trastero). Lote 3: 28 viviendas. 0,7-0,9 millones de euros precio de salida Monsacro (Nuevo Gijón) Superficie parcela: 241,90 metros cuadrados.Edificabilidad máxima: 714,69 metros cuadrados.Altura: 5 pisos.Viviendas estimadas: 7 (Con trastero y sin garaje). Naranjo de Bulnes (Nuevo Gijón) Superficie parcela: 576,55 metros cuadrados. Edificabilidad máxima: 2.076 metros cuadrados. Altura: 5 pisos. Viviendas estimadas: 21 (Con garaje y trastero). Requisitos Aún no están definidos al completo los criterios que se establecerán para acceder a la compra de estas viviendas públicas, pero el concejal de Urbanismo recordó la que será condición inexcusable: acreditar que se lleva residiendo en Gijón desde al menos dos años antes de la apertura del plazo de presentación de solicitudes. Eso y estar inscritos en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida del Principado de Asturias. Se pide ese empadronamiento en Gijón para garantizar así que el Plan Llave «revierte en la ciudadanía del municipio». En los «miles» de gijoneses, «familias, jóvenes y personas mayores», que «cada día luchan por lograr un hogar digno y económicamente accesible», subrayó la alcaldesa, Carmen Moriyón. «La receta» para poner en el mercado un mayor número de vivienda pública «no pasa por convertirnos en constructores. No sería eficiente ni con eso llegaríamos a todos», expuso el concejal de Urbanismo, quien defendió el modelo «pionero» al que Gijón lleva dando forma un año y ahora por fin se lanza: «Pasa por poner medidas para que se construya a precios públicos, a lo que marca la legislación vigente en vivienda protegida. Así es más fácil que la demanda se vea satisfecha, tanto en el mercado de alquiler como en compra», aseveró. Eficiencia energética Jesús Martínez Salvador, que fue describiendo uno a uno los tres primeros lotes de suelo municipal que saldrán a licitación, quiso dejar claro que todas las viviendas que se construyan en esta primera fase del Plan Llave serán «de la misma calidad» y tendrán las mismas prestaciones, independientemente de la zona donde se construyan: Ceares, El Coto (colindante con Viesques, «una de las zonas más apreciadas de Gijón»), Nuevo Gijón o Perchera-La Braña, en las proximidades del solar en el que está proyectado el hospital privado de Quirón. También expuso el edil que los edificios deberán ser «energéticamente eficientes» e integrarse de forma sostenible en el entorno. De hecho, destacó, la propuesta arquitectónica tendrá un especial peso a la hora de decidir la adjudicación de los lotes. Se valorarán asimismo aspectos como la accesibilidad universal y el diseño inclusivo, la perspectiva de género en el diseño de los espacios, la eficiencia energética y sostenibilidad ambiental, la movilidad sostenible y durabilidad constructiva y la alta calidad de los acabados materiales. Circularidad El Ayuntamiento pedirá a los interesados en las parcelas que sus proyectos incluyan un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición que se desarrollará posteriormente en el correspondiente plan, conforme a lo establecido en el Real Decreto que regula la producción y gestión de los residuos en construcción y demolición. Se valorará especialmente que el diseño de los edificios y las técnicas de construcción respeten la circularidad para ser «más eficientes en el uso de recursos adaptables, flexibles y desmontables» que permitan la reutilización y el reciclaje. Inmobiliarias y entidades bancarias apoyaron el evento El Plan Llave impulsado por el Ayuntamiento promete ser una hoja de ruta para solucionar el problema de la vivienda en Gijón. El martes, 8 de abril, inmobiliarias, bancos y constructoras acudieron a las jornadas organizadas por EL COMERCIO en las que se anunció que el próximo 15 de abril se someterá a aprobación el pliego de condiciones para la licitación de las primeras seis parcelas. Un anuncio que hizo la alcaldesa, Carmen Moriyón, junto con el portavoz municipal, Jesús Martínez Salvador. A la jornada acudieron por parte de la Corporación municipal la vicealcaldesa, Ángela Pumariega, y los ediles María Mitre, Gilberto Villoria, Montserrat López Moro, Nuria Bravo y Guzmán Pendás. También asistieron Adrián Pumares, diputado de Foro en la Junta General, y Laura López, directora general de Urbanismo. Entre la representación bancaria se contó con Caja Rural de Gijón, Banco Sabadell, Abanca, Laboral Kutxa y BBVA. Asimismo, estuvieron presentes la Confederación Asturiana de la Construcción, Construcciones Cardin y Luengo S. L., Serconsa21 y Construcciones Fercavia. Entre las inmobiliarias, acudió a la cita la Unión de Inmobiliarias de Asturias, Inmojet, la Agencia Asturias, Tu Finca o Los Arcos, entre otras. Una respuesta más que necesaria a un proyecto que cuenta con la colaboración público-privada para llegar a buen puerto.

