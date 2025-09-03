La playa de San Lorenzo de Gijón, invadida por toneladas de ocle Las algas se amontonan frente a la Rampla entre las escaleras 1 y 3

Adrián Ausín Gijón Miércoles, 3 de septiembre 2025, 11:44 | Actualizado 11:58h.

La playa de San Lorenzo de Gijón amaneció este miércoles cubierta por un gran manto de ocle, de varias toneladas, entre las escaleras 1 y 3, que incluso impedía el paso a los viandantes al apilarse en grandes montones. La llegada de algas de arribazón al arenal es habitual aunque no en este volumen, sin que en este caso haya llegado acompañada de plásticos o ramas, más propios de los temporales. El ocle era el tema de conversación de los primeros bañistas de la mañana, que tuvieron problemas para sortearlo.

El último gran aporte de Ocle en San Lorenzo tuvo lugar el 23 de abril en la zona de La Escalerona. Emulsa indicó entonces que existe una política medioambiental de «minimizar la retirada de restos naturales en los arenales durante la temporada de invierno y proteger la biodiversidad». El ocle «es un elemento más del mar», apuntaron, si bien pueden aparecer con él restos de plástico o trozos de red.

En San Lorenzo se han llegado a retirar hasta 26 toneladas de ocle. Fue en 2016 cuando llegó un banco de algas de gran volumen a la zona del Tostaderu y adyacentes, donde hubo un recolector que llegó incluso a cargarlo con tridente en su camión. Su destino prioritario es la industria farmacéutica.