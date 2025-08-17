Las plazas de pisos turísticos en Gijón se doblaron en cinco años mientras las hoteleras bajaron un 7%

En plena explosión de las viviendas de uso vacacional, a principios de 2024, el Pleno del Ayuntamiento de Gijón decidió aprobar una moratoria de ... un año para la concesión de licencias de VUT en las zonas de la ciudad en las que más estaban creciendo: Cimavilla, La Arena, Centro y El Carmen. Fue tiempo suficiente para que el Principado de Asturias modificara la Ley de Turismo e impusiera nuevas condiciones, más estrictas, a los propietarios que quieren dedicar una vivienda al alquiler por noches para turistas. ¿Cuál era el escenario en ese momento, en 2024? Pues que las viviendas de uso turístico habían pisado el acelerador en Gijón y habían duplicado su número con respecto a cinco años atrás, doblando asímismo el número de plazas de alojamiento ofertadas. Por el contrario, las plazas hoteleras se redujeron un 7% en el mismo período.

En ese año 2024, el 50% de las plazas de alojamiento disponibles en el municipio de Gijón –incluyendo además a hoteles, campings, albergues, pensiones, casas de aldea y apartamentos turísticos– correspondían ya a esa oferta residencial.

Desde entonces, gracias a la moratoria y la nueva Ley de Turismo autonómica, en Gijón tan solo se han registrado catorce nuevas VUT.

Dar racionalidad al mercado

La concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, da por conseguido el objetivo que el actual equipo de gobierno se marcó tras detectar que las viviendas de uso turístico «estaban subiendo mucho» en varias zonas de la ciudad. La reacción del Ayuntamiento de Gijón, el primero que optó por una moratoria, «ha servido para dar racionalidad al mercado. No hay que olvidar que esta tipología de alojamientos es cada vez más demandada y tiene que formar parte de nuestra oferta; como tampoco hay que impedir el legítimo derecho de los propietarios privados a sacar un rendimiento a viviendas que han heredado o comprado como inversión. Todo ello, por supuesto, bajo una regulación que permita el equilibrio, la convivencia con los vecinos y el mantenimiento de nuestra esencia como ciudad. Y eso es lo que se está haciendo en Gijón a día de hoy», resume Pumariega, para quien Gijón no tiene, en estos momentos, «ningún problema de saturación o exceso de VUTs, como sí ha sucedido en otros destinos turísticos».

El del crecimiento exponencial de viviendas de uso turístico es un fenómeno que, en mayor o menor medida, se está dando en todas las ciudades españolas. Un reciente informe de la asociación Exceltur, Valoración Turística Empresarial del IIT2025, destacaba que, en los últimos quince años, el 80% del aumento de plazas turísticas en ciudades españolas se ha producido por los pisos turísticos. En dicho informe también señalaba Exceltur otra cuestión y es que los turistas que optan por viviendas vacacionales contribuyen menos al gasto diario y generan menos empleo que los que eligen hoteles.

En Gijón, la cifra de viviendas de uso turístico y de viviendas vacacionales a 31 de diciembre de 2024, según el último informe elaborado por Visita Gijón a partir de datos del Principado y del propio Ayuntamiento, ascendía a 1.498, con un total de 7.240 plazas.

Son cifras muy similares a las que arrojan las estadísticas del INE para ese año. No obstante, difieren, y por mucho, de las que constan en el Reglamento de Empresas Turísticas de Asturias (REAT) –donde la última cifra registrada es de 2.265 viviendas turísticas, con 11.153 plazas– y de las que informa el propio Ayuntamiento en su web: 2.644 VUT, de las que 2.487 están ubicadas en zona urbana.

En cualquier caso, y tomando como referencia la menor de esas cifras, la que aparece en el informe de Visita Gijón, en la comparativa con el número de plazas hoteleras se ve cómo las VUT han experimentado un crecimiento del 100% mientras que la oferta exclusivamente hotelera –en establecimientos de una a cuatro estrellas– no solo no ha aumentado en en esos cinco años transcurridos entre 2019 y 2024, sino que ha retrocedido. En concreto, con 4.316 plazas (un 7% menos de plazas), en 49 hoteles (uno menos de los que había en 2019).

9% de las pernoctaciones

Los datos contenidos en el informe 'El turismo en Gijón 2024' señalan que, a lo largo del año pasado, la cifra de viajeros que optaron por viviendas de uso turístico y viviendas vacacionales para alojarse durante su estancia en Gijón fue de 94.541. Representan el 9% de todos los turistas que pernoctaron en la ciudad. En hoteles lo hicieron 407.928, el 35%. El resto optaron por alojamientos extrahoteleros o bien, la mayoría, por viviendas privadas (propias o de familiares o amigos).

A tenor de esas cifras, la lectura que extrae la concejala de Turismo es que «no parece que las VUT estén saturando nuestro municipio». Cuestión distinta, añade Ángela Pumariega, es si son necesarias más plazas hoteleras. Ahí entra en juego la ley de la oferta y la demanda.