El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de una Vivienda de Uso Turístico (VUT) asturiana. E. C.

Las plazas de pisos turísticos en Gijón se doblaron en cinco años mientras las hoteleras bajaron un 7%

La oferta residencial acapara ya el 50% de todo el alojamiento disponible. Ángela Pumariega niega que haya saturación de VUTs

Laura Mayordomo

Laura Mayordomo

Gijón

Domingo, 17 de agosto 2025, 02:00

En plena explosión de las viviendas de uso vacacional, a principios de 2024, el Pleno del Ayuntamiento de Gijón decidió aprobar una moratoria de ... un año para la concesión de licencias de VUT en las zonas de la ciudad en las que más estaban creciendo: Cimavilla, La Arena, Centro y El Carmen. Fue tiempo suficiente para que el Principado de Asturias modificara la Ley de Turismo e impusiera nuevas condiciones, más estrictas, a los propietarios que quieren dedicar una vivienda al alquiler por noches para turistas. ¿Cuál era el escenario en ese momento, en 2024? Pues que las viviendas de uso turístico habían pisado el acelerador en Gijón y habían duplicado su número con respecto a cinco años atrás, doblando asímismo el número de plazas de alojamiento ofertadas. Por el contrario, las plazas hoteleras se redujeron un 7% en el mismo período.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fuego de León llega a Degaña «descontrolado con 10 kilómetros de frente»
  2. 2 El fuego de León llega a Degaña «descontrolado con 10 kilómetros de frente»
  3. 3 Los fuegos que asolan los entornos naturales de Asturias tiñen el cielo de naranja en toda la región
  4. 4 Asturias advierte: «Nos quedan 48 horas complicadas por los incendios forestales»
  5. 5 Asturias arde de oriente a occidente: ya hay desalojos, el fuego obliga a sumar medios y cierra entornos naturales
  6. 6 La Lotería Nacional deja un segundo premio en Asturias
  7. 7

    Lección de primera para empezar
  8. 8 Ramón Méndez, responsable de Comunicación de Coca-Cola «Lo que está pasando con el cóctel de la Paloma es increíble»
  9. 9

    El Sporting y Daniel Luna, a cerrar su cesión tras esta jornada
  10. 10 Genestoso, en vilo: «Hemos resguardado a nuestros animales. El fuego sigue descontrolado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Las plazas de pisos turísticos en Gijón se doblaron en cinco años mientras las hoteleras bajaron un 7%

Las plazas de pisos turísticos en Gijón se doblaron en cinco años mientras las hoteleras bajaron un 7%