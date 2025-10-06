El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Cimavilla

El plazo para optar a las obras de Tabacalera, en Gijón, cierra con al menos dos ofertas

Moriyón garantiza que «Cimavilla no se va a quedar atrás» pese a la pérdida de la financiación europea solicitada para el barrio

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Lunes, 6 de octubre 2025, 19:51

Al menos dos ofertas pugnarán por el contrato de obras para la construcción del Centro de Arte Tabacalera, que incluye la remodelación de la antigua ... fábrica de tabacos y la construcción en un solar anexo de dos edificios de nueva planta, uno de los cuales albergará en el futuro la colección de Nicanor Piñole. Este lunes se cerró el plazo para optar a unos trabajos que la alcaldesa destacó hace un mes, cuando se abrió el proceso, como la mayor inversión en Cultura que afronta el Ayuntamiento en los últimos 50 años. En total serán 21,4 millones de euros y las obras durarán 42 meses. El número de licitantes podría aumentar si se ha entregado en plazo alguna otra oferta por vías diferentes al registro municipal. De hecho, durante el proceso de licitación se organizó una visita al edificio en la que participaron 14 empresas. La previsión es tener decidido el adjudicatario en marzo y que las obras arranquen en abril.

