El plazo para optar a las obras de Tabacalera, en Gijón, cierra con al menos dos ofertas

Al menos dos ofertas pugnarán por el contrato de obras para la construcción del Centro de Arte Tabacalera, que incluye la remodelación de la antigua ... fábrica de tabacos y la construcción en un solar anexo de dos edificios de nueva planta, uno de los cuales albergará en el futuro la colección de Nicanor Piñole. Este lunes se cerró el plazo para optar a unos trabajos que la alcaldesa destacó hace un mes, cuando se abrió el proceso, como la mayor inversión en Cultura que afronta el Ayuntamiento en los últimos 50 años. En total serán 21,4 millones de euros y las obras durarán 42 meses. El número de licitantes podría aumentar si se ha entregado en plazo alguna otra oferta por vías diferentes al registro municipal. De hecho, durante el proceso de licitación se organizó una visita al edificio en la que participaron 14 empresas. La previsión es tener decidido el adjudicatario en marzo y que las obras arranquen en abril.

Por otra parte, la alcaldesa reiteró su compromiso de llevar adelante las actuaciones del Plan de Actuación Integrado Cimavilla 2030, a pesar de que Gijón ha quedado fuera del reparto de fondos europeos (Feder) con los que pretendía cofinanciar las obras. Para Tabacalera se pedían 5,7 millones de euros, lo que lo convertía en el proyecto de mayor cuantía del plan, seguido de cerca por los 5,1 millones necesarios para remodelar las calles del denominado 'anillo perimetral' con un modelo de 'plataforma única'.

«Tabacalera saldrá adelante sí o sí. Y también los temas de accesibilidad, que son primordiales. A lo mejor un poquito más despacio, pero todo saldrá», remarcó Moriyón. Recordó la «transparencia» con la que se desarrolló el proceso de solicitud de estos fondos europeos, así como el respaldo que les dio la asociación vecinal del barrio, con una carta de apoyo. Garantizó que «Cimavilla no va a quedar atrás» y añadió que entre las medidas del plan en las que ya se está trabajando está la búsqueda de locales para actividades del movimiento vecinal. «Quizás hasta enero no podamos ofrecérselos, pero ya los estamos estudiando, porque evidentemente la Casa del Chino es muy limitada. Puede quedarse como un lugar simbólico, de reunión, pero hay que dotarles de más espacios para actividades para el barrio y en eso trabajamos».