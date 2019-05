Podemos, abierto a escuchar al PSOE pero le exige un «cambio de actitud» Juan Chaves, Loreto Sánchez, Mario Suárez del Fueyo, Yolanda Huergo, Estefanía Puente y Mery Cotarelo, ayer, en la sede. / PALOMA UCHA Considera prioritarias la renta social, las escuelas de 0 a 3 años, la lucha contra la contaminación y las subvenciones a las asociaciones locales MARCO MENÉNDEZ GIJÓN. Jueves, 30 mayo 2019, 01:51

Podemos ha decidido escuchar todas las ofertas que le lleguen desde el PSOE. Así lo acordó el consejo ciudadano de la formación morada, que también hizo un primer análisis de los resultados de las elecciones municipales del pasado domingo, en las que perdieron tres de los seis concejales que tenían. La formación se ha marcado una hoja de ruta hasta el próximo 15 de junio, cuando está prevista la investidura del futuro alcalde o alcaldesa de Gijón.

Ayer fueron el secretario general de Podemos, Mario Suárez del Fueyo, y su candidata a la Alcaldía, Yolanda Huergo, quienes dieron las explicaciones sobre el planteamiento acordado. Suárez del Fueyo informó de que «hemos decidido estar abiertos a todas las ofertas que nos plantee el PSOE, a escuchar lo que nos digan». Para esas futuras conversaciones, se ha formado una comisión negociadora que estará formada por las tres concejalas electas (Yolanda Huergo, Laura Tuero y Alba González), el propio secretario general y dos integrantes de Equo, formación con la que se presentaron coaligados a las elecciones. La previsión es que en torno al 7 de junio se celebre una asamblea y unos días antes del 15 una reunión del consejo ciudadano «para fijar la posición en la investidura y el gobierno del PSOE». Lo que no habrá es una consulta ciudadana abierta como hace cuatro años.

Yolanda Huergo apuntó los asuntos que la formación considera prioritarios en la negociación. Se trata de la renta social, las escuelas de 0 a 3 años, la lucha contra la contaminación y agilizar las subvenciones a las asociaciones. Eso sí, advirtió de que «no nos planteamos líneas rojas, sino que queremos llegar a acuerdos y esos son asuntos que siempre han estado en el centro de nuestra acción», remarcó.

Pero antes de llegar a acuerdo alguno será necesario limar las asperezas que han surgido entre Podemos y los socialistas. «El PSOE tiene una mayoría suficiente, pero, tal y como le dije ayer -por anteayer- a su secretario general, Iván Ardura, no una mayoría absoluta. Tuve esa conversación con él a raíz de las declaraciones de su candidata y las múltiples quejas que recibimos de vecinos y los movimientos sociales, que entendían que ese tono no ayudaba a avanzar a las fuerzas de izquierda».

La formación morada reclama al PSOE «humildad» y «un cambio de actitud» para llevar a cabo las conversaciones, pues considera que «tanto respeto merecen nuestros 16.180 votantes como sus 44.000». Del Fueyo apuntó que «también le transmití que es necesario reconocer que todos tenemos un pasado y que no se puede acusar a Podemos de cuestiones injustas. Vamos a hablar del programa y ver qué se puede sacar adelante». Por ello, reseñó que «nuestra decisión es ver qué plantea el PSOE y no pasa nada por no llegar a un acuerdo.

Sin unidad en la izquierda

En cuanto a los motivos del retroceso de Podemos en las elecciones locales, Yolanda Huergo dijo que «los resultados obtenidos no fueron los esperados e hicimos una sana labor de autocrítica». Analizaron los resultados en las elecciones generales y municipales y su conclusión fue que «lamentamos que el ofrecimiento que hicimos en septiembre para conseguir una coalición amplia a la izquierda del PSOE no se consiguiera, porque hubiéramos logrado un resultado mejor». Huergo explicó que en otros ayuntamientos sí se formó esa coalición, lo que en Gijón «nos habría dado más fuerza para llevar adelante nuestro programa».

De cualquier modo, a la formación morada aún le queda mucho por analizar, ya que, como explicó la candidata, «somos conscientes de que este mal resultado no se debe solo a un factor. Habrá que hacer un proceso de reflexión colectiva».