Podemos pide descentralizar y ampliar las actividades del programa Arte en la Calle de Gijón

Olaya Suárez, portavoz municipal de Podemos en el Ayuntamiento de Gijón, presentará al Pleno de la próxima semana una proposición para mejorar el programa municipal ' ... Arte en la Calle', que acaba de celebrar su decimonovena edición. Aunque la edil reconoce que se trata de un programa «de éxito y gran acogida», considera que aún hay margen de mejora, sobre todo en la distribución geográfica de las actuaciones en distintas zonas de la ciudad.

Suárez reclama descentralizar una programación que «concentra el 60% de las actuaciones en la zona centro, donde reside el 17% de la población». «Otro 30% se ubicó en el distrito este, con un 20% de la población, mientras que el 10% restante se localizó en el distrito sur, fundamentalmente Nuevo Roces, que acumula casi un cuarto de la población, y el resto de distritos, el Llano y la zona oeste, donde vive el 40% de la población, no contó con ninguna actuación», compartió Suárez, que consideró que «esto se tiene que corregir».

La portavoz morada reclamó «llevar la cultura a los barrios» y que se tenga en cuenta para ello a «las asociaciones vecinales y colectivos culturales de la ciudad para pensar en los mejores espacios y la oferta que mejor puede encajar». La propuesta también pide la ampliación de este programa en el tiempo, para «ir más allá de las semanas de julio y agosto en que se concentra ahora». «Ya hay una gran agenda esos meses y no tiene sentido sobrecargarla mientras hay meses casi sin actividdaes», señaló Suárez, que propone extender esta programación a los meses de primavera y otoño, «donde también se disfruta de buenas temperaturas».

Olaya Suárez también incluye en su proposición el reconocimiento al esfuerzo para aquellas agrupaciones artísticas que tengan el asturiano como lengua vehicular. «Debería ser uno de los criterios para valorar las actuaciones a escoger por parte de Divertia», señaló.

La portavoz de Podemos espera que esta propuesta «de ánimo constructivo» sea acogida por el Pleno y que luego sea acompañada de una dotación económica para desarrollarla. Animó al gobierno local, «que tanto se jacta de la vía gijonesa de la cultura, aunque seguimos sin saber qué hay detrás de un lema vacío, a hacer cultura desde los barrios.»