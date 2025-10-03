El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Actuación de José Taboada, en el Paseo de Begoña, el pasado mes de julio, dentro del programa Arte en la Calle. Paloma Ucha

Podemos pide descentralizar y ampliar las actividades del programa Arte en la Calle de Gijón

Olaya Suárez también reclama que se valore la utilización del asturiano para la elección de las actividades

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Viernes, 3 de octubre 2025, 13:53

Comenta

Olaya Suárez, portavoz municipal de Podemos en el Ayuntamiento de Gijón, presentará al Pleno de la próxima semana una proposición para mejorar el programa municipal ' ... Arte en la Calle', que acaba de celebrar su decimonovena edición. Aunque la edil reconoce que se trata de un programa «de éxito y gran acogida», considera que aún hay margen de mejora, sobre todo en la distribución geográfica de las actuaciones en distintas zonas de la ciudad.

