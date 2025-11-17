El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Podemos plantea concentrar los trámites vinculados a subvenciones

M. M.

GIJÓN.

Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:00

Olaya Suárez, portavoz de Podemos, defenderá en el próximo Pleno una proposición para la concentración de las tareas administrativas vinculadas a la tramitación de subvenciones. La iniciativa parte de la constatación de que el elevado número de subvenciones y de concurrencia competitiva existentes han convertido su tramitación en «un problema estructural» para el Ayuntamiento de Gijón. Por ello, plantea introducir una serie de medidas organizativas y normativas orientadas a concentrar la tramitación y el control de las subvenciones en el personal administrativo.

