La parte del Solarón, entre el Museo del Ferrocarril y Sanz Crespo, aún sin adecuar, donde duermen algunos indigentes. Arnaldo García

Podemos reclama el arreglo del Solarón entre el Museo del Ferrocarril y Sanz Crespo, en Gijón

«Lleva más de una década clausurada y en estado de abandono», lamentó la portavoz municipal Olaya Suárez

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Jueves, 2 de octubre 2025, 21:29

Comenta

Podemos llevará al próximo Pleno del Ayuntamiento de Gijón una pregunta sobre la adecuación de los terrenos del Solarón entre el Museo del Ferrocarril y ... Sanz Crespo. «Lleva más de una década clausurada y en estado de abandono», lamentó la portavoz municipal Olaya Suárez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

