Podemos reclama el arreglo del Solarón entre el Museo del Ferrocarril y Sanz Crespo, en Gijón

Podemos llevará al próximo Pleno del Ayuntamiento de Gijón una pregunta sobre la adecuación de los terrenos del Solarón entre el Museo del Ferrocarril y ... Sanz Crespo. «Lleva más de una década clausurada y en estado de abandono», lamentó la portavoz municipal Olaya Suárez.

La edil recordó que la parte del suelo del antiguo trazado ferroviario está «inhabilitada para la ciudadanía», lamentando que a pesar de la reivindicación vecinal y las promesas ofrecidas desde el Ayuntamiento, los y gijoneses «no pueden disfrutar, ni siquiera transitar estos terrenos públicos, que siguen siendo una herida en la trama urbana en pleno centro de la ciudad».

Por ello, teniendo en cuenta que la reconfiguración definitiva de este espacio aún tardará años en llegar, Suárez quiere conocer si en el marco de las actuaciones previstas en la primera fase del Plan de Vías, anunciadas tras la última reunión del consejo de Gijón al Norte el pasado marzo -la demolición del viaducto de Carlos Marx y la reordenación urbana en ese entorno-, se contempla esa adecuación pendiente para abrir los terrenos a la ciudadanía.

De igual modo, la iniciativa presentada por Podemos recuerda que está pendiente la firma de una adenda al convenio del Plan de Vías de 2019 para dar soporte jurídico y financiero a las actuaciones anunciadas este año, por lo que se pregunta sobre el estado de este trámite.