La Policía Local disuelve una pelea en un 'after' de la calle Roncal, en Gijón Una mujer fue detenida por situación irregular. El local de hostelería ha generado malestar ciudadano en los últimos tiempos

Olaya Suárez Gijón Domingo, 21 de septiembre 2025, 19:36

La Policía Local de Gijón intervino a primera hora de la mañana de hoy domingo en un establecimiento hostelero de la calle Roncal, en el barrio de El Llano, por una pelea entre clientes. El local, al parecer, funciona como 'after hour'. Fueron los testigos los que alertaron a las fuerzas de seguridad por la trifulca en la que se vieron envueltas varias personas que llevaban toda la noche de fiesta.

Los agentes acudieron al lugar y procedieron a identificar a los presentes. Una mujer que se encontraba en situación irregular fue detenida y trasladada a los calabozos de la Comisaría de la Policía Nacional. El bar en cuestión genera malestar en el vecindario por ruidos y otras molestias.