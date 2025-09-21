El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jefatura de la Policía Local de Gijón. J. C. Román

La Policía Local disuelve una pelea en un 'after' de la calle Roncal, en Gijón

Una mujer fue detenida por situación irregular. El local de hostelería ha generado malestar ciudadano en los últimos tiempos

Olaya Suárez

Gijón

Domingo, 21 de septiembre 2025, 19:36

La Policía Local de Gijón intervino a primera hora de la mañana de hoy domingo en un establecimiento hostelero de la calle Roncal, en el barrio de El Llano, por una pelea entre clientes. El local, al parecer, funciona como 'after hour'. Fueron los testigos los que alertaron a las fuerzas de seguridad por la trifulca en la que se vieron envueltas varias personas que llevaban toda la noche de fiesta.

Los agentes acudieron al lugar y procedieron a identificar a los presentes. Una mujer que se encontraba en situación irregular fue detenida y trasladada a los calabozos de la Comisaría de la Policía Nacional. El bar en cuestión genera malestar en el vecindario por ruidos y otras molestias.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despedida una trabajadora por llevar a su marido a ayudarla a limpiar una oficina en Gijón
  2. 2 Amplio despliegue en La Calzada, Gijón, por un servicio humanitario
  3. 3

    Arcelor tiene 450 bajas médicas diarias de media, que afectan al 12% de la plantilla en Asturias
  4. 4

    Adriana Lastra, delegada del Gobierno en Asturias: «No estamos de acuerdo con el peaje del Huerna, pero no puede anularse por razones políticas»
  5. 5

    El Sporting de Gijón no puede contra todos
  6. 6 La sanidad asturiana ya se prepara para los nuevos tratamientos frente al alzhéimer
  7. 7 Sanatorio Marítimo: «Aquí somos felices, hay de todo»
  8. 8 Leiva detiene su gira por motivos de salud
  9. 9

    La amarilla a Kevin, por disputar un balón «de forma temeraria, entrando con el pie por delante en forma de plancha»
  10. 10

    Adriana Lastra: «Santos Cerdán trató de hacerme la vida imposible, viví un infierno de terciopelo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La Policía Local disuelve una pelea en un 'after' de la calle Roncal, en Gijón

La Policía Local disuelve una pelea en un &#039;after&#039; de la calle Roncal, en Gijón