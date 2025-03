La Policía Local refuerza la vigilancia en Somió para evitar las carreras ilegales

OLAYA SUÁREZ GIJÓN. Jueves, 10 de septiembre 2020, 00:46 Comenta Compartir

La Policía Local ha reforzado la vigilancia en la carretera Piles-Infanzón después de que este verano se detectase la vuelta de las carreras ilegales a la parroquia. En los últimos días, los agentes han realizado controles preventivos en dicha carretera , que se suman a los efectuados por la Guardia Civil en las vías de su demarcación, como son la N-632, entre el Infanzón y Quintueles, y la que sube al Monte Areo. Precisamente en ese último lugar se detectó la presencia esta misma semana de estas prácticas ilegales y fueron denunciadas tres personas.

La ZALIA es otro de los puntos calientes de las concentraciones de vehículos de gran cilindrada que compiten entre sí y llegan a alcanzar los 200 kilómetros por hora en calzadas limitadas a 50, circulando en sentido contrario y realizando maniobras prohibidas.

En Somió, los propios vecinos detectan sustanciales cambios en las carreras. «Antes veías coches de marcas Seat, Ford, algún Audi antiguo con arreglos y alerones... Pero ahora son de otro tipo: vehículos de gran cilindrada y preparados para competición. De un tiempo a esta parte se nota que están más organizados, antes eran cuatro chavales que se juntaban en un bar, pero ahora el problema es aún más grave», lamenta un vecino de la carretera al Infanzón, donde prácticamente todas las noches de los fines de semana tienen que convivir con el ruido y los frenazos de los coches.

«Parece que no van a hacer nada hasta que no ocurra una desgracia, ya hubo varios accidentes que, por suerte, no afectaron a ningún vecino, pero cada vez está peor y cada vez hay más coches, necesitamos que se haga algo pronto, la solución nunca llega», lamenta un vecino de la parroquia de Somió.

Desde la asociación vecinal han presentado ya varios escritos ante el Ayuntamiento para intentar poner remedio a un problema que se viene repitiendo de forma intermitente en los últimos diez años. En 2016, los conductores llegaron incluso a realizar pintadas en la carretera indicando las líneas de salida y de meta.