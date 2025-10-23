El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El director del Codema, Aitor Castaño, y el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Gijón, Jorge Pañeda, con alumnos del centro. Damián Arienza
El polideportivo del Codema, en Gijón, estrena un nuevo videomarcador

También se han realizado trabajos de pintura y se ha renovado la cubierta del pabellón

María Agra

María Agra

Gijón

Jueves, 23 de octubre 2025, 09:36

El concejal de Deportes y Educación del Ayuntamiento de Gijón, Jorge Pañeda, visitó este miércoles las obras de mejora del polideportivo del Codema, que constituyen la primera fase de una serie de actuaciones previstas en el centro. «En esta fase se ha instalado un nuevo videomarcador LED de 3x2 metros, se han realizado trabajos de pintura y se ha cambiado la cubierta del pabellón», indicó el edil, quien trasladó su apoyo a «los valores que representa» el centro.

