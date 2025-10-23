El polideportivo del Codema, en Gijón, estrena un nuevo videomarcador
También se han realizado trabajos de pintura y se ha renovado la cubierta del pabellón
Gijón
Jueves, 23 de octubre 2025, 09:36
El concejal de Deportes y Educación del Ayuntamiento de Gijón, Jorge Pañeda, visitó este miércoles las obras de mejora del polideportivo del Codema, que constituyen la primera fase de una serie de actuaciones previstas en el centro. «En esta fase se ha instalado un nuevo videomarcador LED de 3x2 metros, se han realizado trabajos de pintura y se ha cambiado la cubierta del pabellón», indicó el edil, quien trasladó su apoyo a «los valores que representa» el centro.