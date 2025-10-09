El PP acusa al Ministerio de Transportes de convertir Gijón al Norte «en una empresa de demoliciones»

«Pedro Sánchez, Óscar Puente y el resto del Gobierno de España, con la complacencia del Gobierno del Principado de Asturias, han convertido el plan ... de vías de Gijón en una mera empresa de demolición, que no construye el futuro de la ciudad, sino que lo paraliza sin un horizonte concreto». Es la crítica del presidente del PP de Gijón, Andrés Ruiz, ante la falta de avances y certezas en torno a la construcción de la futura estación intermodal, más allá del anuncio del derribo del viaducto de Carlos Marx. «No existe ningún convenio para ejecutar actuaciones más que el firmado hace casi una década, no hay ningún plazo definido sobre obras de construcción, que no de demolición, y tampoco hay un calendario de inversiones concretas comprometidas», reprochó.

Ruiz se refirió además a la prórroga solicitada por el Ministerio de Transportes para evitar la caducidad de la declaración de impacto ambiental (DIA) de la estación y con la que se pretende prolongar la vigencia de la misma hasta enero de 2028. «Hace unas semanas ya se anunció un nuevo retraso en la redacción del proyecto básico de la estación intermodal, que aplaza su presentación hasta principios del año 2026. Y ahora vemos con perplejidad y preocupación cómo se han visto obligados a acogerse a una prórroga de dos años para que no les caduque la declaración de impacto ambiental», señaló.

El presidente del PP de Gijón mostró en cualquier caso sus dudas sobre el cumplimiento de la nueva fecha límite, ya que «por los precedentes que tenemos con el plan de vías, y viendo los plazos que se manejan, aún con esta prórroga la declaración de impacto ambiental está condenada a caducar en 2028, lo que obligará a reiniciar entocnes todo el procedimiento de evaluación ambiental». Explicó a este respecto que, una vez se cuente con el proyecto, todavía quedarán por delante varios trámites antes de que la obra de construcción de la estación intermodal pueda ponerse en marcha. «Tememos que el proceso se prolongará más de esos dos años».

Rechazó además la posibilidad de que se pueda computar como inicio del proyecto, a efectos de validez de la DIA, el prometido derribo del viaducto de Carlos Marx, pese a su consideración como 'fase 0'. «Cualquiera podría alegar que eso no tiene que ver con la construcción de la estación», argumentó. Con respecto a esta primera actuación, que incluirá la reurbanización de ese entorno, manifestó su temor a que únicamente sirva para la integración urbanística de la estación provisional, «con la intención de convertirla en una estación perpetua».

Ruiz se refirió además a la aprobación esta semana en el Congreso de los Diputados de la nueva Ley de Movilidad Sostenible, criticando que «mientras la izquierda incrementa la presión regulatoria sobre las empresas y los ciudadanos, la parte que le corresponde al Ministerio de Óscar Puente para mejorar la movilidad de Gijón ni está ni se le espera».