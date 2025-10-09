El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El presidente del PP de Gijón, Andrés Ruiz. J. M. Pardo

El PP acusa al Ministerio de Transportes de convertir Gijón al Norte «en una empresa de demoliciones»

Duda de que la estación intermodal inicie sus obras antes de que caduque la prórroga de dos años solicitada para su declaración ambiental

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Jueves, 9 de octubre 2025, 19:27

«Pedro Sánchez, Óscar Puente y el resto del Gobierno de España, con la complacencia del Gobierno del Principado de Asturias, han convertido el plan ... de vías de Gijón en una mera empresa de demolición, que no construye el futuro de la ciudad, sino que lo paraliza sin un horizonte concreto». Es la crítica del presidente del PP de Gijón, Andrés Ruiz, ante la falta de avances y certezas en torno a la construcción de la futura estación intermodal, más allá del anuncio del derribo del viaducto de Carlos Marx. «No existe ningún convenio para ejecutar actuaciones más que el firmado hace casi una década, no hay ningún plazo definido sobre obras de construcción, que no de demolición, y tampoco hay un calendario de inversiones concretas comprometidas», reprochó.

