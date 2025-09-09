El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

David Cuesta, Andrés Ruiz y Ángela Pumariega, este martes, en la sede del Partido Popular de Gijón. Juan Carlos Román

El PP cifra los proyectos del Gobierno para Gijón paralizados en «más de cien millones»

Andrés Ruiz prevé que «vamos a pasarnos 30 años esperando la integración ferroviaria en nuestra ciudad»

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Martes, 9 de septiembre 2025, 20:57

El PP de Gijón dio ayer por la tarde el pistoletazo de salida al nuevo curso político con la reunión de su junta directiva ... local, presidida por Andrés Ruiz, en la que los grandes proyectos en infraestructuras de la ciudad protagonizaron la alocución inicial de Ruiz, que también aprovechó para fecilitar a la vicealcaldesa, Ángela Pumariega, y a los otros cuatro concejales populares de gobierno, por su gestión al frente de sus respectivas áreas de responsabilidad durante los meses estivales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

