El PP cifra los proyectos del Gobierno para Gijón paralizados en «más de cien millones»

El PP de Gijón dio ayer por la tarde el pistoletazo de salida al nuevo curso político con la reunión de su junta directiva ... local, presidida por Andrés Ruiz, en la que los grandes proyectos en infraestructuras de la ciudad protagonizaron la alocución inicial de Ruiz, que también aprovechó para fecilitar a la vicealcaldesa, Ángela Pumariega, y a los otros cuatro concejales populares de gobierno, por su gestión al frente de sus respectivas áreas de responsabilidad durante los meses estivales.

Pero de cara al nuevo curso político, el presidente de los populares centró el tiro en los nuevos retrasos que acumulan los grandes proyectos de la ciudad, que cuantificó en «más de 100 millones de euros». «Conocimos la semana pasada, sin que nadie se sonrojase del Gobierno nacional ni autonómico, que se volvía a retrasar la elaboración del proyecto básico para la construcción de la estación intermodal y, no solo eso, sino que se produciría un sobrecoste de casi medio millón de euros y que el proyecto se retrasará al menos hasta principios de 2026», arrancó Ruiz. «Además, en julio supimos que la asistencia técnica para la puesta en marcha del metrotren se adjudicaba a cinco años vista, más allá de 2030», añadió.

«Vamos a pasarnos 30 años esperando por la integración ferroviaria en nuestra ciudad», denunció, para enlazar con que el Gobierno central «no cree en el plan de vías y lo demuestra cada vez que hay un consejo de administración o cada vez que tienen que tomar una decisión al respecto». «Alargan los plazos para consumir el poco tiempo que le queda al Gobierno de Sánchez en La Moncloa y salir vivos de esta historia en la que ellos mismos se han metido», abundó.

Lloreda-Veriña

Respecto a los futuros accesos de El Musel, Ruiz mostró sus dudas sobre el próximo desdoblamiento del tramo Lloreda-Veriña porque «no hay dinero en los presupuestos generales para licitarlo» y denunció el estado de la avenida Príncipe de Asturias. «Hemos descubierto, tras pregunta formulada en el Congreso, que no se invierte en el mantenimiento de esa avenida, la han dejado a la mano de Dios y les da absolutamente igual». Ruiz reclamó, además de su mantenimiento, que «se comience a proyectar o a licitar una reforma de Príncipe de Asturias, en paralelo al desdoblamiento de la GJ-10».

Auguró un curso político «de mucho trabajo, alegrías, unidad y crecimiento, pero también de mucha denuncia contra un socialismo que ha hurtado el futuro de Gijón y que quiere seguir hurtando el futuro de Asturias» y animó a «seguir evitando que gobiernen en esta ciudad».