El PP de Gijón ve en el convenio que pide el Puerto para la cesión de la franja «una maniobra de dilación»

El presidente del PP de Gijón y diputado autonómico, Andrés Ruiz, cree que la petición de la Autoridad Portuaria de que el Ayuntamiento le envíe ... una propuesta de convenio para la cesión efectiva de la franja litoral de Naval Gijón «es otra maniobra de dilación y de despiste del PSOE y de su brazo ejecutor en el Puerto, Nieves Roqueñí, a las puertas del ultimátum que se les dio antes de iniciar acciones judiciales». Añadió que esta propuesta llega «después del fracaso para intentar colar un convenio que chocaba contra los usos de Naval Azul, contra la lógica y contra el medio ambiente, después de haber fracasado los técnicos que mandaron a negociar con el Ayuntamiento y tras haber fracasado también la vía de la Abogacía del Estado, que parece tener un informe favorable sobre el contrato para la cesión gratuita de ese terreno».

Ruiz se mostró partidario de que el Ayuntamiento redacte y remita esa propuesta de convenio, pero señaló que, vistos los precedentes de estos últimos meses, «no vamos a caer ni en el triunfalismo ni en la ingenuidad de pensar que piden ese convenio para aprobarlo». Consideró, al contrario, que con esta propuesta «el PSOE sigue con su estrategia de tirar la pelota hacia adelante para llegar a 2027 con los grandes proyectos de Gijón paralizados. Y si hoy dicen 'remítame un convenio', mañana será 'ese convenio no me vale' y pasado cualquier otro informe o situación que puedan aprovechar. Son sanchistas, viven al día». Por eso, aunque apoya la preparación y presentación por parte del Ayuntamiento de esa propuesta de convenio, «para no darle a los socialistas la excusa perfecta para seguir embarrando la política local», pide hacerlo marcando un plazo máximo para que el Puerto dé una respuesta al mismo. «No permitamos que pasen meses hasta que se pronuncien sobre él. Si se pone sobre la mesa antes del 12 de junio, que es cuando expira el ultimátum que se les dio para ceder de manera gratuita esa franja, por supuesto que pueden pasar unos días para que Puertos del Estado o quien corresponda haga su trabajo para valorarlo. Pero no sería normal dejar que transcurran otros tres o cuatro meses mirando si les vale o no».

Y es que el presidente local del PP cree que a través de la dirección de la Autoridad Portuaria, «que no se mueve por directrices técnicas, sino políticas», el PSOE «busca tirar a la cara cualquier cosa que presente el Ayuntamiento y utilizarán todas las instituciones a su alcance para seguir con su cerco a Gijón y el bloqueo de cualquier proyecto de ciudad, llámese vial de Jove, ampliación del hospital de Cabueñes, plan de vías o Naval Azul. Es su única manera de hacer oposición y para intentar llegar con aire a las elecciones de 2027».

En busca de consenso en la Junta General

Andrés Ruiz hizo estas declaraciones durante la presentación de una proposición no de ley que ha presentado para su debate y votación en el Pleno de esta semana de la Junta General del Principado. Su objetivo es que el parlamento autonómico inste al Gobierno de Adrián Barbón a exigir al Puerto la cesión gratuita al Ayuntamiento de la polémica franja litoral de Naval Gijón. «Es un texto que no incluye ninguna valoración política más allá de la necesidad de hacer efectiva esa cesión a la mayor brevedad posible, por lo que creemos que todos los grupos parlamentarios pueden sentirse cómodos. Y si todos los partidos mantienen la misma postura que ya han mostrado en el Ayuntamiento, creemos que la iniciativa saldrá adelante y la Junta General se sumará a un consenso del que solo el PSOE ha decidido renegar por interés electoral». El diputado autonómico añadió que el propio consejero de Fomento, Alejandro Calvo, «sabía que existía un acuerdo de cesión con unos determinados condicionantes», y hacía referencia al mismo en una carta que remitió en febrero al anterior presidente del Puerto, Loureano Lourido, y a la que el PP ha tenido acceso a través de una como respuesta a una pregunta parlamentaria.