El PP reclama al Principado «una actuación urgente» en el edificio de Prendes Pando

E. C. GIJÓN. Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El presidente del PP de Gijón y diputado en la Junta General Andrés Ruiz reclamó el pasado viernes en la Comisión de Hacienda de la Junta General al consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, una «actuación urgente» del Gobierno asturiano para evitar que el edificio de los antiguos juzgados de la calle Decano Prendes Pando continúe deteriorándose «tras once años de cierre y abandono».

Ruiz recordó que este inmueble, construido en los años cincuenta, «lleva más de una década cerrado» y denunció que, «pese a los compromisos adquiridos en 2022 por el presidente del Principado, Adrián Barbón, no se ha avanzado en la rehabilitación del edificio ni en su recuperación para uso social, tal y como se había anunciado mediante la instalación de un centro de mayores y la cesión gratuita al Ayuntamiento de Gijón».

Puso de relieve que «el propio Principado había cifrado en 20 millones de euros la inversión necesaria para remodelar y adecuar el conjunto, de los cuales solo 4 millones podrían financiarse mediante fondos europeos». También afeó al consejero «el escasísimo mantenimiento ejecutado en los últimos años, limitado a apenas 17.000 euros, lo que aumenta el riesgo de que la degradación estructural del inmueble avance y encarezca su futura recuperación».

Ruiz mostró su «sorpresa» ante la posibilidad, apuntada por el consejero de Hacienda, de que el Gobierno del Principado esté valorando usos alternativos vinculados a vivienda, una opción que calificó de «novedad» y que, según subrayó Ruiz, «se aleja del propósito histórico del edificio y del interés general de la ciudad de Gijón».