Impulsa distingue la innovación, visión de futuro y voluntad de progreso

Un trabajo serio y orientado al futuro en sintonía con la visión que impulsa el Parque Científico Tecnológico y un compromiso diario basado en la innovación y la mejora a futuro es el factor común de los seis distinguidos este año con los premios Impulsa, en su XXI edición, en las diferentes categorías. Unos premios que se entregan hoy, a las 19 horas, en Laboral Centro de Arte.

La clave del éxito de La Ruta azul, distinguida en la modalidad de Premios a la Innovación y en la categoría de Innovación en Salud y Vida Saludable, se basa en tres pilares: equipos sénior con más de diez años de experiencia, cocreación directa con profesionales sanitarios, clínicas, hospitales y centros de investigación y, por último, un enfoque tecnológico potente (mobile apps, backends en cloud, IA aplicada), según explica el CEO y fundador de Gooapps, Eric García Ordóñez. «Nuestra contribución es demostrar que desde Asturias se puede innovar en salud digital con impacto real y con proyección internacional». La Ruta Azul nace de la colaboración entre GooApps y el doctor Alfonso Amado, para aplicar tecnología al diagnóstico precoz y terapia personalizada en trastornos del neurodesarrollo. «Ganar en esta categoría valida nuestro modelo de cocreación con hospitales y universidades, donde aportamos todo el desarrollo tecnológico para crear soluciones que realmente mejoren la vida de las personas generando impacto social». En estos momentos, están en pleno proceso de validación clínica y marcado CE como producto sanitario».

El reconocimiento al pequeño comercio, «que se encuentra bastante olvidado», es la lectura que hace acerca de este premio Maribel Amador, gerente de Class Moda, firma distinguida en la categoría de Comercio Minorista, en la Modalidad de Premios a la Innovación. «La gente no es consciente del trabajo que hay detrás de los pequeños comercios», por ello, este premio será, dice, «un nuevo empuje». «La confianza, el mimo que ponemos y el trato preferente» son las claves del éxito de este espacio de moda, ropa y complementos de hombre y mujer, que ha sabido adaptarse a los cambios. Fina Mellada, su madre, fue la fundadora hace 40 años de una empresa que ha crecido y mira hacia el futuro.

Una década lleva intentando demostrar que «somos innovadores». El premio en la categoría de Economía Creativa, le ha dado la razón a Objet Particulier. Mamen Diego, su directora creativa, reivindica un ámbito «denostado». Ella y su equipo han demostrado que la fusión de tecnología y artesanía funciona. «Un riesgo brutal y un trabajo agotador», ahora compensado por una distinción «muy gratificante». Puestos a pedir: «Los certificados al fuego me darían un espaldarazo». Sus clientes potenciales son las marcas de lujo y el interiorismo de retail.

Tiempos de especialización

Una «atención al detalle», la innovación centrada en I+D y una amplia trayectoria avalan el camino de CIS Robotics, ganadora en Economía Azul. «Estamos en tiempos de especialización y diferenciación y en Gijón tenemos mar. Una parte muy significativa de los negocios depende del mar, que siempre fue una fuente de economía», cuenta su gerente, Chistian J. Robledo. El premio ayudará, sobre todo, a la gente joven de la empresa, «que verá que nuestro trabajo se reconoce fuera». Avanza que seguirán en la misma línea porque «vemos que es buena y nuestra dirección es especializarnos».

Su contribución al tejido empresarial asturiano desde hace más de 50 años, acompañando a pymes, empresas familiares y grupos industriales en decisiones clave; su modelo de empleo cualificado y estable, con una fuerte apuesta por igualdad, conciliación y promoción interna; su compromiso con la innovación y la digitalización y su capacidad para proyectarse más allá de Asturias, sin perder nunca la raíz local que les define, avalan el Premio Trayectoria Empresarial a Llana Consultores. Su CEO, Pilar Martínez Antuña, dice que tras una trayectoria de 50 años, «la próxima década la afrontamos con una estrategia muy clara. Seguiremos trabajando por la transformación digital aplicada a la gestión empresarial, impulsar la sostenibilidad como factor de competitividad y reforzar nuestro modelo de talento, que es la base de nuestra identidad y de nuestro futuro».

Teresa Fernández Marmiesse, distinguida como Mujer Empresaria, se muestra «muy agradecida de recibir un premio que pretende dar visibilidad a la mujer en la empresa, poniendo en valor el esfuerzo que cada día vemos en tantas mujeres en este ámbito». Aunque incide en la importancia del trabajo en equipo en el grupo Junquera, reconoce su «esfuerzo y perseverancia». La prudencia en el análisis y la toma de decisiones financieras y de inversión son sus señas de identidad, así como la reinversión de beneficios para poder crecer y para tener 'colchón'. Insiste en «el apoyo a la inversión en innovación y diversificación en el grupo familiar».