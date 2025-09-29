Preocupación en Laviada, en Gijón, por el mal estado de un edificio pendiente de rehabilitación «Acaba de caer más tejado», alertan los vecinos días después de que la Policía Local se viera obligada a cortar la calle en la que se encuentra el inmueble

Iván Villar Gijón Lunes, 29 de septiembre 2025, 22:27

«Acaba de caer más tejado del edificio de la calle Pedregales y seguimos sin saber nada del Ayuntamiento». Es la alerta que traslada a EL COMERCIO, a través de las redes sociales, un vecino del barrio de Laviada, en Gijón, ante el progresivo deterioro de un edificio pendiente de rehabilitación. Hace dos años su mal estado obligó a poner redes de protección en la fachada y hace apenas unos días la Policía Local se vio obligada a cortar la calle ante el riesgo que suponía para la seguridad, lo que ahora imposibilita circular por este tramo de la mencionada calle, además de inhabilitar varias plazas de aparcamiento.

La calle Pedregales, en Laviada, cerrada desde hace días por seguridad. E. C.

El edificio en cuestión corresponde al portal número 7 y albergó en su momento las instalaciones de Panificadora Leonesa. Se trata de un inmueble de 1945 incluido en el catálogo municipal bajo la figura de 'protección ambiental', lo que obliga a mantener su fachada al ser «representativa de los estilos arquitectónicos de la ciudad». En la actualidad existe un proyecto de rehabilitación para la construcción de «seis viviendas exclusivas» que ya se están comercializando a partir de 240.000 euros. La obra respetará la fachada, aunque prevé un recrecido que equiparará el inmueble en altura a las edificaciones colindantes. Mientras dan comienzo esos trabajos, no obstante, continúa la preocupación vecinal por su mal estado y el malestar por su afección a toda la calle.