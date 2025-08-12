El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Ángel M. González, director de EL COMERCIO, recibe en el estand de la Fidma a la consejera de Salud, Concepción Saavedra, junto la viceconsejero de Política Sanitaria, Pablo García, el gerente del Sespa, Aquilino Alonso y el director general de Salud Pública y Atención a la Salud Mental, Ángel López. Arnaldo García

El Principado de Asturias cree que «habrá concurrencia suficiente» para reiniciar la obra de ampliación del Hospital de Cabueñes, en Gijón

La consejera de Salud dice que en septiembre se conocerán las empresas que optan a redactar el proyecto paralizado desde enero

Laura Fonseca
Laura Mayordomo

Laura Fonseca y Laura Mayordomo

Gijón

Martes, 12 de agosto 2025, 07:31

Las obras de la ampliación del Hospital de Cabueñes, paralizadas por decisión de la Consejería de Salud el pasado enero cuando supuestamente faltaban unos meses ... para concluir su plazo de ejecución, continúan a la espera de poder reiniciarse. La consejera de Salud se mostró confiada en que «habrá concurrencia suficiente» de empresas para redactar el nuevo proyecto con el que se deberían culminar los maltrechos trabajos iniciados en agosto de 2022 y que no llegaron a buen término. Concepción Saavedra realizó estas declaraciones este lunes en la visita al estand de EL COMERCIO en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma). Allí indicó que su departamento mantiene, aunque «muy justos», los plazos anunciados meses atrás de que los trabajos en Cabueñes se reanudarían a finales de 2026.

