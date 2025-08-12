El Principado de Asturias cree que «habrá concurrencia suficiente» para reiniciar la obra de ampliación del Hospital de Cabueñes, en Gijón

Las obras de la ampliación del Hospital de Cabueñes, paralizadas por decisión de la Consejería de Salud el pasado enero cuando supuestamente faltaban unos meses ... para concluir su plazo de ejecución, continúan a la espera de poder reiniciarse. La consejera de Salud se mostró confiada en que «habrá concurrencia suficiente» de empresas para redactar el nuevo proyecto con el que se deberían culminar los maltrechos trabajos iniciados en agosto de 2022 y que no llegaron a buen término. Concepción Saavedra realizó estas declaraciones este lunes en la visita al estand de EL COMERCIO en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma). Allí indicó que su departamento mantiene, aunque «muy justos», los plazos anunciados meses atrás de que los trabajos en Cabueñes se reanudarían a finales de 2026.

Para ello, será necesario primer adjudicar la redacción del nuevo proyecto de ampliación. En este sentido, Saavedra señaló que en septiembre «se conocerán los candidatos para lo que es la redacción del proyecto», un encargo que ha salido a licitación por casi dos millones de euros. «Luego vendría la licitación de la obra. Es verdad que vamos un poco justos pero vamos a estar muy encima de forma continua para conseguirlo», garantizó la consejera.

El frenazo en Cabueñes se retrotrae al pasado enero, cuando la Consejería de Salud decidió dar un golpe en la mesa y poner fin a las veladas amenazas de sobrecoste que sobrevolaban sobre la ampliación del hospital gijonés. La UTE formada por FCC y Los Álamos disponía de 29 meses de plazo para ejecutar la obra, que había comenzado en agosto de 2022. Pero iniciado 2025, los trabajos no mostraban el ritmo concertado pese a haberse ampliado el plazo en cuatro meses.

Ante los incumplimientos de las fechas de ejecución y la pretensión de la UTE de que se reconociera un sobrecoste de 44 millones de euros –más de la mitad del precio de adjudicación de la obra, de los que 35 responderían a un modificado–, Salud tomó la decisión de rescindir de forma unilateral el contrato, que aún está en proceso de ser reanudado con otra empresa.

Derribo de La Camocha, este martes

En su visita a EL COMERCIO, en la que estuvo acompaña por el viceconsejero de Política Sanitaria, Pablo García, entre otros miembros de la consejería y del Sespa, también avanzaron que este martes se iniciarán los derribos del viejo consultorio de Vega-La Camocha, para dejar expedita la finca en la que se construirá un nuevo edificio, mucho más amplio. Asimismo, confirmó que su departamento ya dispone del proyecto de mejora y crecimiento del centro de especialidades y antiguo ambulatorio de Pumarín, cuyos trabajos también arrancarán a lo largo de 2026. «Licitaremos también si podemos el proyecto este año o principios del que viene, con el hospital de día infanto-juvenil», incluido.

Sobre el nuevo aparcamiento de vehículos que se construirá junto al Hospital de Cabueñes, indicó que «ya hemos llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento y espero que en breve podamos dar buenas noticias». Se trata de una parcela próxima al hospital de 5.000 metros cuadrados. «Es un terreno suficientemente grande que dará un poco de orden a todo lo que está alrededor. A lo mejor no es suficiente, pero por lo menos es un paso más antes de la ampliación», indicó.