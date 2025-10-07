Un proyecto empresarial ubica seis plantas de baterías en el puerto de Gijón

Isabel Developtmet, madrileña, Proyecto Sunvolt Uno, cántabra, y Umbrella Solar Technology Proyecto 51, valenciana, son las tres sociedades que están detrás de un proyecto de ... sistemas de baterías para almacenamiento de energía en terrenos del puerto de El Musel, en Gijón. Se plantea la instalación de seis plantas de baterías con una potencia total de 28 MWh: cinco plantas de 5 MWh y una sexta de 3 MWh. El trámite ambiental del proyecto acaba de iniciar su fase de información pública. Concluirá el próximo 3 de noviembre.

El objetivo, según consta en la memoria presentada al Principado de Asturias –y en la que no figura la inversión total prevista–, es «favorecer la penetración de las energías renovables en el mix de generación».

Se prevé instalar las seis plantas de almacenamiento de baterías en una misma parcela. Cada planta, se indica, tendría su propio centro de seccionamiento y de ellos partirían sendas líneas subterráneas de 22kV de enlace hasta las celdas de media tensión asignadas en la subestación de E-Redes Puerto de Gijón. «Las instalaciones disponen de los permisos de acceso y conexión a dicha red de distribución, otorgados por E-Redes Distribución Eléctrica», se apunta.

Las seis plantas Bess Puerto de Gijón 22-1, 22-2 y 22-3 Sistemas de almacenamiento de energía compuesto por 4 contenedores con una potencia total instalada de 5MW cada uno y una línea de interconexión subterránea de 22 kV, de 45 metros de largo.

Bess Puerto de Gijón 22-4 Sistema de almacenamiento compuesto por 4 contenedores con una potencia total instalada de 3MW.

PB Campa Torres Puerto Gijón 4 contenedores con una potencia total de 5 MW.

PB IM2 Espumeru Puerto Gijón Sistema de almacenamiento de energía compuesto por 4 contenedores. Un bloque de potencia con dos PCS para 5.000 kW y un transformador de 6.000 kVA.

La memoria del proyecto hace referencia a cuatro posibles ubicaciones, todas ellas en terrenos clasificados como suelo urbano consolidado, sistemas generales portuarios (SG-PO). No obstante, los impulsores del proyecto se decantan por una de ellas, la alternativa 1. Esta se asienta en una parcela propiedad de la Autoridad Portuaria de Gijón en la zona de la ampliación, frente a la subestación eléctrica del Puerto y al oeste de la planta regasificadora, muy próxima.

4.250 metros cuadrados

De llevarse a cabo el proyecto, sería la opción que supondría un menor movimiento de tierras, precisamente por su proximidad al punto de conexión a la red eléctrica y también por ser la que ocuparía una menor superficie de terreno (4.520 metros cuadrados). Destaca también que, de las cuatro alternativas, es la más alejada a los depósitos existentes en El Musel –el más cercano, la planta de gas natural licuado, quedaría a 205 metros – y a otras edificaciones e instalaciones portuarias destinadas a actividad ajena al sector eléctrico. De las cuatro, es la más próxima al punto de conexión a la red de distribución.

En cuanto a la distancia con respecto a edificaciones residenciales, es la segunda mejor opción ya que éstas se encuentran aproximadamente a 905 metros. La mejor valorada en este aspecto es la alternativa 4, que quedaría a 1.068 metros de distancia. Las otras estarían bastante más cerca de los barrios de Portuarios y Pescadores: Una a 77 y otra a 87 metros.

Además, es la que presenta menores afecciones tanto al patrimonio cultural –el castro de la Campa Torres se ubica a 53 metros al este, pero se considera que el impacto es «compatible»– como a la calidad del aire, ya que, al ser la alternativa que supone un menor volumen de extracción y un menor aporte de materiales, generaría menos partículas en suspensión.

Cabe recordar que, el pasado 25 de agosto, el Gobierno regional acordó la suspensión temporal de licencias para la instalación de parques de baterías en suelo no urbanizable. Al tiempo, se comprometió a elaborar unas directrices sectoriales que regulen estas instalaciones. Lo hizo atendiendo a la «alarma social» generada.