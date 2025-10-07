El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
A la izquierda, la regasificadora de El Musel. La propuesta para ubicar el parque de baterías quedaría a escasos 200 metros. JOSÉ SIMAL

Un proyecto empresarial ubica seis plantas de baterías en el puerto de Gijón

Con una potencia de 28 MWh, se plantean cuatro posibles localizaciones pero se opta por una próxima a la regasificadora y a 905 metros de las viviendas más cercanas

Laura Mayordomo

Laura Mayordomo

Gijón

Martes, 7 de octubre 2025, 07:03

Comenta

Isabel Developtmet, madrileña, Proyecto Sunvolt Uno, cántabra, y Umbrella Solar Technology Proyecto 51, valenciana, son las tres sociedades que están detrás de un proyecto de ... sistemas de baterías para almacenamiento de energía en terrenos del puerto de El Musel, en Gijón. Se plantea la instalación de seis plantas de baterías con una potencia total de 28 MWh: cinco plantas de 5 MWh y una sexta de 3 MWh. El trámite ambiental del proyecto acaba de iniciar su fase de información pública. Concluirá el próximo 3 de noviembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  2. 2 El Sporting ultima el fichaje de Borja Jiménez para salir de la crisis y relanzarse
  3. 3 El Sporting de Gijón contacta con Borja Jiménez para sustituir a Garitano
  4. 4 Grave accidente en Las Regueras: cuatro heridos al caer con su coche por un desnivel de 30 metros
  5. 5 La despedida de Garitano del Sporting de Gijón: «Que vaya todo bien y muchas gracias»
  6. 6 Roban en un bar de Oviedo a punta de pistola la madrugada del pasado sábado
  7. 7 Detenido después de propinarle un puñetazo a un policía local en Avilés
  8. 8 Las puntuaciones de Manuel Rosety en el Castellón - Sporting de Gijón: solo aprueban cuatro jugadores
  9. 9 Estos son los rivales de los equipos asturianos en la Copa del Rey
  10. 10

    Un lavado de cara de la plaza de Los Fresnos, en Gijón, «mejor que una gran reforma»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Un proyecto empresarial ubica seis plantas de baterías en el puerto de Gijón

Un proyecto empresarial ubica seis plantas de baterías en el puerto de Gijón