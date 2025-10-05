El PSOE achaca la pérdida de fondos para Cimavilla a la «mala gestión» e IU pide «priorizar inversiones»

El portavoz municipal de Izquierda Unidad, Javier Suárez Llana, pidió este sábado al gobierno municipal que «en los presupuestos de 2026 priorice las inversiones en ... Cimavilla que aporten ser vicios al barrio y no al turismo» tras haber sido excluido de la convocatoria de fondos europeos el proyecto presentado por el Ayuntamiento. «Sin esa financiación –explica Suárez Llana– tenemos muchas dudas de que se vayan a ejecutar las 26 actuaciones previstas para el barrio, y en cualquier caso nosotros apostamos porque se empiece por aquellas que suponen acercar servicios públicos al vecindario».

En este sentido, el portavoz de IU plantea aprovechar el traslado del Archivo Municipal a El Natahoyo, previsto para el segundo trimestre de 2026, para «abrir ya un centro municipal para personas mayores en alguno de los locales que quedarán libres, ya sean los ubicados en la plaza de la Soledad o la parte baja de la propia Torre del Reloj» Izquierda Unida ya había propuesto en febrero de 2024 habilitar un espacio municipal para las personas mayores del barrio que sirviera como punto de encuentro, pero también como recurso de intervención social orientado a prevenir la soledad no deseada, fomentar un envejecimiento activo, promocionar hábitos de vida saludable y, en general, ofertar actividades dirigidas a las 553 vecinas y vecinos mayores de 65 años que viven en Cimavilla.

Unido a esto, Suárez Llana pide impulsar la compra de viviendas para ampliar el parque de vivienda pública de alquiler asequible en el barrio: «Cimavilla va a ser declarada zona de mercado residencial tensionado, y es necesario priorizar medidas que contribuyan a bajar los precios del alquiler y acerquen población joven al barrio».

IU formulará además preguntas en Comisión de Hacienda por este asunto: «Xixón no está para perder oportunidades como ésta».

«Liderazgo de decadencia»

El secretario general del PSOE de Gijón, que este sábado clausuró en la Casa del Pueblo la Escuela de Otoño con récord de participación ( más de 250 inscritos), aprovechó el acto para atribuir la pérdida de los 12 millones de euros para Cimavilla a la «mala gestión de un gobierno municipal que solo lidera la decadencia de Gijón». Para García lo sucedido con esta convocatoria de fondos Feder es un varapalo más en una política que «encadena renuncias y fracasos de un gobierno que va a dejar como único legado un carril bici y una retahíla de incumplimientos e infografías».

Reproches de Podemos

Por su parte, la portavoz municipal de Podemos, Olaya Suárez, calificó de «oportunidad perdida» lo sucedido con esta convocatoria de fondos Feder. «Hablamos de 12 millones de fondos europeos para mejorar la calidad de vida de quienes viven en el barrio de Cimavilla, que tantas necesidades y carencias tiene», indicó. «Exigimos explicaciones al gobierno de por qué no hemos conseguido esos fondos. Nos preocupa que se posterguen estas inversiones, que son necesarias para sus vecinos y vecinas, y además los recursos económicos tendrán que salir de las arcas municipales. Es un fracaso de gestión», concluyó.