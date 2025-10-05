El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Vista aérea de Cimavilla, con Claudio Alvargonzález y la Antigua Rula en primer término. D. Arienza

El PSOE achaca la pérdida de fondos para Cimavilla a la «mala gestión» e IU pide «priorizar inversiones»

Podemos lamenta la «oportunidad perdida para mejora la calidad de vida de quienes vivien en un barrio con tantas carencias y necesidades»

Marcos Moro

Marcos Moro

Gijón

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:00

El portavoz municipal de Izquierda Unidad, Javier Suárez Llana, pidió este sábado al gobierno municipal que «en los presupuestos de 2026 priorice las inversiones en ... Cimavilla que aporten ser vicios al barrio y no al turismo» tras haber sido excluido de la convocatoria de fondos europeos el proyecto presentado por el Ayuntamiento. «Sin esa financiación –explica Suárez Llana– tenemos muchas dudas de que se vayan a ejecutar las 26 actuaciones previstas para el barrio, y en cualquier caso nosotros apostamos porque se empiece por aquellas que suponen acercar servicios públicos al vecindario».

