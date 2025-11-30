El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alumnos de una escuela taller, en una imagen de archivo P. C.

El PSOE reclama al Ayuntamiento de Gijón que impulse las escuelas taller y los talleres de empleo

«Nuestra ciudad, la mayor de Asturias, abandona las políticas de activación para el empleo», denuncia la concejala socialista Ana Murias

E. C.

Domingo, 30 de noviembre 2025, 17:51

Comenta

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Gijón reclamará en el próximo Pleno el impulso de las Escuelas Taller y Talleres de Empleo ... para mejorar la inserción laboral de personas desempleadas y colectivos con especiales dificultades. Presentará una iniciativa para que el gobierno local muestre su firme compromiso con estos programas, ya que la tasa de paro de Gijón es tres puntos superiores a la media regional y más del 70% de las personas desempleadas carece de formación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vídeo | Así fue el atraco a punta de pistola en una gasolinera de Gijón
  2. 2 Atraco a punta de pistola en una gasolinera de Gijón
  3. 3

    Mueren cinco jóvenes en las carreteras este domingo
  4. 4 La mujer que falleció en la canal del Texu llevaba el brazo escayolado y a su perro sujeto con una correa
  5. 5 Hallan el cadáver de un hombre bajo el viaducto de Carlos Marx, en Gijón
  6. 6

    Talleres Peláez baja la persiana en Gijón: «Qué contento estaría el abuelo si viera que el taller cierra pero estando arriba»
  7. 7 La nieve vuelve a condicionar el tráfico en Asturias: estas son las restricciones en las carreteras de montaña
  8. 8

    Jugadores de 12 años de un equipo de fútbol cántabro mandan «a fregar» a su rival femenino en redes
  9. 9 Detienen a un entrenador de fútbol por abusar sexualmente de 61 menores
  10. 10 La Guardia Civil incauta un alijo de droga en un mercante en Avilés

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El PSOE reclama al Ayuntamiento de Gijón que impulse las escuelas taller y los talleres de empleo

El PSOE reclama al Ayuntamiento de Gijón que impulse las escuelas taller y los talleres de empleo