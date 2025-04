Monchu García, secretario general del PSOE de Gijón, pide a la alcaldesa que deje de «enredar» con Naval Azul «Quiere hacer de la discrepancia jurídica un problema social que no existe y que no existirá», dijo el líder de los socialistas

Carlos Amado Gijón Jueves, 10 de abril 2025, 06:47 Comenta Compartir

El secretario general del PSOE de Gijón, Monchu García, se sumó ayer a las voces de su partido que en los últimos días han ... pedido a la alcaldesa que deje de «enredar» con la cesión de la franja litoral de Naval Azul. «Quiere hacer de la discrepancia jurídica un problema social que no existe y que no existirá», afirmó en una intervención en la cadena Ser. «Por mucho que la derecha, con ella a la cabeza, quiera sembrar dudas entre la ciudadanía, que no haya ninguna. En Naval habrá un paseo», afirmó. Además, dijo estar «convencido de que si lo hace el Puerto, lo hará mucho más rápido que el Ayuntamiento».

«La colaboración entre administraciones se demuestra con hechos, no con suspicacias y sembrando dudas», comentó el líder socialista, que criticó que la alcaldesa «ponga el grito en el cielo con un informe que nadie vio más que ella». García mostró su confianza en el cambio de rumbo que ha dado el Puerto con la llegada de Nieves Roqueñí. «Me ofrece mucha más garantías el trabajo de rigurosidad y transparencia del nuevo equipo que lo que pueda hacer la alcaldesa», señaló. Noticia relacionada El Ayuntamiento de Gijón inicia ya el acondicionamiento provisional de Naval Azul Sobre el arranque de los trabajos ayer en la parcela de Naval Gijón, García comento que «el hecho de que Moriyón haya metido una pala sin sentido en los terrenos demuestra su extremo nerviosismo» y la animó a hacer lo mismo con la fábrica de Flex en La Calzada. «Eso sí es urgente, pero el postureo ahí no vende tanto», dijo.

