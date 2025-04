El informe encargado por el Ayuntamiento de Gijón considera que sería un incumplimiento de contrato que el Puerto no ceda el suelo para Naval Azul La alcaldesa se abre a crear una comisión técnica de trabajo para abordar la propuesta de colaboración de la Autoridad Portuaria

Carlos Amado Gijón Sábado, 5 de abril 2025, 11:05 | Actualizado 11:14h.

No ceder la franja de suelo de los antiguos astilleros para el proyecto municipal de Naval Azul sería un quebrantamiento de contrato por parte ... de la Autoridad Portuaria. Esta es la principal conclusión a la que han llegado los autores del estudio jurídico encargado por el Ayuntamiento de Gijón sobre la pretendida incorporación del Puerto gijonés al proyecto municipal a cambio de no dar dichos terrenos. Tal y como avanzó EL COMERCIO, el Ayuntamiento encargó un estudio después de que el Puerto, ahora presidido por Nieves Roqueñí, cambiara de planes y planteara no ceder esa franja litoral de 3.848 metros cuadrados a cambio de incorporarse al proyecto y urbanizarla junto al conjunto costero que le pertenece, como son la playa de El Arbeyal y Poniente.

Esta misma mañana de sábado, y después de que EL COMERCIO desvelara que este viernes se produjo una reunión en el Ayuntamiento entre responsables del Puerto de Gijón y del Consistorio para avanzar en dicho asunto, la alcaldesa, Carmen Moriyón convocó una rueda de prensa urgente para hablar por vez primera de este asunto. La regidora compareció junto a la vicealcaldesa, Ángela Pumariega (PP), y con el concejal de Urbanismo y portavoz del Gobierno, Jesús Martínez Salvador (Foro). Desde el Ayuntamiento, se insiste, a tenor de las conclusiones de los técnicos, que pretender modificar la cesión de los terrenos acordada con el anterior presidente del Puerto, Laureano Lourido, no se ajustaría a lo acordado y firmado ante notario. Carmen Moriyón se muestra abierta, no obstante, a crear una comisión de trabajo para abordar esta cuestión y también la intención de la Autoridad Portuaria de realizar mejoras en el litoral, con actuaciones en las playas de Poniente y El Arbeyal. Roqueñí baraja un proyecto con una inversión de 3,5 millones de euros, en un plazo de cinco años.

