El PSOE de Gijón denuncia una «persecución» al edil Ramón Tuero en Emulsa

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Gijón José Ramón Tuero ha comparecido este jueves para denunciar una «persecución» hacia su persona como miembro ... del consejo de administración de la Empresa Municipal de Servicios de Medioambiente Urbano (Emulsa), tras ser convocado a comparecer ante el comité ético de la compañía después de ser denunciado de forma anónima por una publicación que hizo en su perfil personal de Facebook el 20 de abril de este año.

En dicha publicación, Tuero comentaba una noticia en la que la dirección de la empresa ponía en duda la «legalidad y legitimidad de los sueldos que percibían los trabajadores de la empresa, pero no los de altos cargos directivos o puestos de libre designación».

Tuero afirmó este viernes que «el gobierno está intentando cercenar nuestro derecho a fiscalizar la gestión de la empresa y realizar crítica política«. »Desde luego, no podemos defender las formas con las que actúan los dirigentes de una empresa que se caracterizan por acosar trabajadores y perseguir a miembros de comités y ahora también, al parecer, a los políticos que tratamos de hacer nuestro trabajo como consejeros de la entidad», denunció.

«Cuando la derecha tiene mayoría absoluta en Gijón, como en 2011 y ahora en 2023, se repiten los hechos«, añadió el edil socialista. »En el 2011 le tocó a la EMA con las denuncias a la presidenta de la empresa, al gerente y a los dos directivos principales que fueron cesados y difamados en unos procesos judiciales que terminaron absolviéndoles e indemnizándoles», añadió Tuero, que también recordó que «además, expulsaron a los grupos políticos de la oposición de los consejos de administración».

Tuero afirmó que, en el actual mandato, «le toca el turno a Emulsa, primero con el cese del gerente que denunció irregularidades y quiso corregir la mala gestión de la empresa, con el acoso a los trabajadores y ahora con la persecución a los políticos». «¿Qué es lo que pretenden al denunciarme? ¿Expulsarme del consejo de Administración por realizar mi trabajo, que no es otro que fiscalizar el funcionamiento de una empresa pública?», cuestionó el concejal, que también se preguntó «si los salarios de los directivos merecen mayor protección que los del resto de los trabajadores y trabajadoras de la empresa».

«Como miembro del consejo administración de una empresa municipal nuestro trabajo es el de fiscalizar el funcionamiento de la empresa y el buen uso del dinero público, pero también velar por que se trate con dignidad y respeto a los trabajadores», dijo Tuero.

El edil finalizó asegurando que su publicación en Facebook contenía información «de carácter público» y que no supone una infracción ya que «se encuentra dentro de su derecho a realizar crítica política como miembro de la corporación municipal».

«Mejor hacían en dejar de cobrar de más a los gijoneses en estos últimos años con la tasa de basura, con la que recaudan más de un millón de euros al año por un servicio que cobran y no hacen», sentenció.