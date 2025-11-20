El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El concejal socialista y consejero de EMULSA, José Ramón Tuero, este jueves, en la sala de prensa del Ayuntamiento de Gijón. E. C.

El PSOE de Gijón denuncia una «persecución» al edil Ramón Tuero en Emulsa

El concejal socialista fue citado ante el comité de ética de la empresa municipal de la que es consejero por una publicación en sus redes sociales

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:51

Comenta

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Gijón José Ramón Tuero ha comparecido este jueves para denunciar una «persecución» hacia su persona como miembro ... del consejo de administración de la Empresa Municipal de Servicios de Medioambiente Urbano (Emulsa), tras ser convocado a comparecer ante el comité ético de la compañía después de ser denunciado de forma anónima por una publicación que hizo en su perfil personal de Facebook el 20 de abril de este año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La prostituta que dejó morir a un joven en Gijón afronta dos años de cárcel
  2. 2 La nieve ya afecta a las carreteras asturianas: seis puertos requieren cadenas
  3. 3

    Los integrantes de la Brigada de Salvamento Minero de Asturias dimiten en bloque tras acumular más de 9.000 horas impagadas
  4. 4 Fallece Maruja Álvarez Falcón, fundadora de Casa Jamallo
  5. 5 Mediaset prescinde de Alessandro Lecquio
  6. 6 Fiesta en Gijón por los ocho años de Bella Vida
  7. 7 Cuando las piscinas de la Universidad Laboral eran lugar de encuentro de los gijoneses
  8. 8 El acusado de la muerte del dj Eloy Malnero en Gijón afronta tres años y medio de cárcel
  9. 9

    La Universidad Europea opta por ser centro adscrito para poder abrir en Gijón el curso 2027-2028
  10. 10 La predicción de la vidente Benita Joao: este es el número que va a ganar El Gordo de la Lotería de Navidad 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El PSOE de Gijón denuncia una «persecución» al edil Ramón Tuero en Emulsa

El PSOE de Gijón denuncia una «persecución» al edil Ramón Tuero en Emulsa