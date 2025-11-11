El PSOE pide que el Ayuntamiento de Gijón limite el tráfico pesado en la avenida Príncipe de Asturias

El PSOE de Gijón llevará al Pleno una proposición para pedir al Ayuntamiento varias modificaciones en el proyecto técnico para la implantación de la Zona ... de Bajas Emisiones (ZBE) de La Calzada encaminadas a restringir el tráfico pesado por la avenida Príncipe de Asturias, principal acceso al puerto de El Musel.

«Es verdad que la falta de respuesta de la Administración General del Estado a la hora de buscar alternativas satisfactorias a los accesos al Puerto, el reciente proyecto fallido del vial de Jove, el retraso en el doblamiento de Lloreda-Veriña está ahí y ha provocado ya el hartazgo de los vecinos, que se han visto obligados a volver a salir a la calle a reclamar soluciones», introdujo el concejal socialista Tino Vaquero, durante la presentación de esta proposición plenaria, en la que reclamará al gobierno local que actúe para luchar contra el problema de la contaminación generada por el tráfico pesado en la zona oeste de Gijón.

«Cada una de las tres administraciones, la estatal, la autonómica y la local, tienen que actuar, cada una dentro de su ámbito de competencias, con responsabilidad, y hacer lo posible para intentar solucionar este problema que padecen los vecinos hasta que se lleven a cabo las infraestructuras viarias necesarias que puedan eliminar el problema del tráfico de camiones por el barrio», señaló Venturo, que especificó que «no cabe esconderse, no cabe esperar a lo que hagan los demás». «El Ayuntamiento también tiene que actuar y así se lo reclamaban los vecinos el otro día en las proclamas o en los gritos que proferían en la manifestación», apuntó.

El PSOE pedirá que el Ayuntamiento tome medidas tanto en lo referente a la implantación de la ZBE, como al problema de contaminación acústica, en el que también tiene competencias. Los socialistas reclaman que se amplíe el perímetro de la ZBE para incluir en ella la avenida Príncipe de Asturias y aquellas vías o calles necesarias para evitar el tránsito de vehículos por esta, así como establecer restricciones a los vehículos pesados en función de su etiqueta ambiental o potencial contaminante a su paso por esa nueva delimitación, adaptar el proyecto técnico de acuerdo con estos cambios y que «todo esto se garantice a través de la implantación de un derecho sancionador aplicable desde el primer momento y que de forma efectiva haga cumplir con esas restricciones», explicó Vaquero.

«El Ayuntamiento tiene su responsabilidad, no basta con decir que hay que hacer los accesos, que esto es culpa de otras administraciones, sino que aquí cada uno dentro de sus competencias tiene que aportar su granito de arena y tiene que contribuir a solucionar el problema de los vecinos», añadió el concejal socialista.