Más de la mitad de los socialistas de Gijón con derecho a voto ya han pasado por la Casa del Pueblo

Desde las once de esta mañana están abiertas las urnas en la Casa del Pueblo de Gijón, donde los militantes del PSOE gijonés votan ya ... para elegir a su nueva ejecutiva. A las 18 horas se ha dado a conocer un recuento de participación que pone de manifiesto que más de la mitad de los afiliados llamados a votar ya han pasado por la sede socialista. A esa hora, se contabilizaban 623 votos, que suponen el 52,04% del censo.

Tras el inicio de la asamblea el viernes por la tarde, donde el secretario general Monchu García obtuvo el respaldo mayoritario a su gestión con el 69,5% de los votos, la asamblea se retomó este sábado, a las diez de la mañana, para que los dos candidatos, el propio Monchu García y Fran López, presentaran su candidatura antes de que se iniciara una votación que se prolongará hasta las ocho de la tarde. Se calcula que sobre las nueve y media se puedan conocer los resultados que proclamarán al nuevo secretario general del PSOE de Gijón.

Tanto Fran López como Monchu García animaban a primera hora a la militancia a participar en este proceso de renovación, ambos con el objetivo de revitalizar el partido con el objetivo de recuperar el bastón de mando de la ciudad en las próximas elecciones muncipales. «La militancia tenemos que exigirnos y dar un ejemplo a la ciudad de que estamos detrás del partido, con y por el partido, y que vamos a ser suficientemente fuertes como para encarar 2027 y volver a lograr la alcaldía», comentó Fran López a su llegada a la Casa del Pueblo.

Por su parte, el actual secretario general, Monchu García, tras el respaldo de la asamblea a su gestión, comentó que encaraba la jornada «con la responsabilidad de atender a la gente todo el día, de buscar el apoyo de compañeros y compañeras y de ver el resultado final, que creo que dará una fiel imagen de lo que es la Agrupación Socialista de Gijón». García destacó la importancia de este proceso de renovación de liderazgo interno porque «renuevas el mandato del partido y salga quien salga, sale con la fuerza suficiente para ir a por lo que realmente es importante, que es cambiar la vida de la gente, y eso se hace desde donde está el espacio de poder político, que es el Ayuntamiento de Gijón». «Estoy segurísimo, y eso lo sabe también Carmen Moriyón, que el próximo alcalde o alcaldesa de Gijón, por eso es tan importante esta cita, va a salir de esta Casa del Pueblo», añadió optimista.

Las «9.000 razones» de Fran López

Durante su intervención ante la asamblea, previa al inicio de la votación, el líder del denominado sector crítico explicó a sus compañeros los motivos que le han llevado a dar el paso de intentar dirigir la agrupación gijonesa. «Me presento porque me lo pidieron los militantes, tras muchos meses hablando para configurar un modelo alternativo, y me presento por 9.000 razones, que son los votantes que apoyaron a Barbón y no a Floro en la misma cita con las urnas», afirmó, en referencia al dispar resultado logrado por los socialistas en la ciudad en los últimos comicios autonómicos y municipales. López también aseguró que otro de sus objetivos que «no quiero que Moriyón sea la alcaldesa con más años en la Alcaldía de Gijón».

Fran López se quejó del poco tiempo que ha tenido para dar a conocer su proyecto a la militancia y aseguró que su intención es «evolucionar el concepto de militancia». «Ayer -por el viernes- solo participó uno de cada diez miltantes y solo el 7% de la militancia apoyó la gestión. Hay un problema de participación e implicación. No creo que un militante sea un voto cada cuatro años», argumentó.

También explicó que ha intentado formar un equipo «regenerado, con gente que no tiene experiencia orgánica pero sí profesional, y también gente experimentada en lo orgánico». Destacó que la propuesta de ejecutiva con la que se presenta ante la militancia demuestra que «no creo en proyectos piramidales» y remarcó que propone tres vicesecretarías generales, «con cinco mujeres en los principales cargos orgánicos de la candidatura».

En cuanto al reto electoral de 2027, Fran López aseguró que la acción electoral será el eje de su trabajo porque «nos jugamos todo». «Frente a la derecha solo hay un partido a la izquierda que puede hacer frente a la ola fascista», remarcó y se comprometió a «hacer un diagnóstico y un proyecto de futuro», en el que la formación y la afiliación serán claves. «La Casa del Pueblo debe ser el centro de nuestra acción electoral», aseguró.