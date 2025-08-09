El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Reprodución del panel informativo que se instalará en el Puerto Deportivo de Gijón. E. C.

El Puerto Deportivo de Gijón lucirá información de navegación en presencia de cetáceos

El incumplimiento de la normativa legal respecto a estos mamíferos marinos conlleva multas que van desde los 100 euros hasta los dos millones

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Sábado, 9 de agosto 2025, 22:42

El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico instalará dos mesas informativas y carteles en los accesos a los pantalanes del Puerto Deportivo de Gijón sobre navegación responsable en presencia de cetáceos, cuyas 27 especies más comunes en aguas españolas están protegidas por la ley.

Próximamente se firmará el convenio entre la Autoridad Portuaria y el Ministerio que permitirá la colocación de estos elementos informativos que, entre otros aspectos, señalan las sanciones económicas que puede recibir quien incumpla la normativa de protección de cetáceos y del medio marino, que pueden ir desde los 100 euros hasta los dos millones.

Estos paneles informarán a los usuarios del Puerto Deportivo gijonés de las principales recomendaciones y prohibiciones relativas a este tipo de mamíferos marinos, entre los que se encuentran delfines, cachalotes, ballenas u orcas, y que afectan a todo tipo de actividad recreativa, como la navegación en yate, embarcaciones a motor o vela, motos acuáticas, windsur, padelsurf o barcas a pedales, así como kayak y embarcaciones pequeñas. La más importante a tener en cuenta es la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de los cetáceos desde cualquier tipo de embarcación, además de otras como las relativas a impedir su libre movimientos, interactuar o alimentarlos.

Las mesas informativas, que se ubicarán a la entradas de los pantalanes de las dársenas de Fomentín y Fomento, también recogen recomendaciones de cómo actuar en el caso de aparición de algún cetáceo a menos de 500 metros.

