El Puerto de Gijón cerró 2024, último año del mandato de Lourido, con un beneficio de 6,35 millones de euros

El Puerto de Gijón cerró el ejercicio de 2024, último año de los nueve en que Laureano Lourido estuvo al frente de El Musel, con ... un beneficio después de impuestos de 6.358.801 euros. Esta cifra además mejora en más de cinco millones el resultado de 2023, que dejó un saldo positivo 1.044.937 euros. Es el dato más relevante de las cuentas anuales que se llevarán el próximo viernes al consejo de administración para su aprobación.

La reducción de los gastos financieros y la venta de activos patrimoniales como los terrenos de Naval Gijón que de eran de titularidad portuaria y el parking subterráneo de Fomento fueron claves para conseguir un beneficio tan abultado. El importe neto de la cifra de negocio fue de 38,29 millones de euros con 725.217 euros en el apartado de otros ingresos de explotación.

En el orden del día de la reunión del consejo del viernes también van otros asuntos como la propuesta de contratación del servicio de limpieza general de dominio público portuario terrestre y actuaciones ambientales en dos lotes. También está prevista la aprobación de una actualización de las normas ambientales de la Autoridad Portuaria de Gijón y se lleva una propuesta de acuerdo para una nueva delimitación de las zonas de maniobra y tránsito del puerto.

Por otra parte, la presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Nieves Roqueñí, participó ayer en Oviedo en la jornada 'La industria asturiana. Descarbonización y competitividad', que se celebró en el marco del XXV aniversario del Clúster de Industrias Químicas y de Procesos de Asturias. Roqueñí explicó las actuaciones que se están desarrollando desde su ámbito de gestión para descarbonizar la propia operativa portuaria, el transporte marítmo-terrestre y contribuir a reducir la emisiones de CO2 en la industria regional. La exconsejera del Principado aseguró que «descarbonizar no es un destino, sino que es el camino .hacia la competitividad del futuro». Se refirió al incremento de la producción de renovables, la electrificación de muelles, el fomento de los tráficos intermodales de bajas emisiones y el apoyo a la reindustrialización verde.

La ponencia de Roqueñí sobre descarbonización para destacar sus beneficios ambientales, económicos y competitivos coincidió con un día en que la playa de San Lorenzo volvió a amanecer tiznada de mineral en las inmediaciones de la iglesia de San Pedro.