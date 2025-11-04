El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La playa de San Lorenzo amaneció este martes de nuevo tiznada de mineral en las inmediaciones de la iglesia de San Pedro. Damián Arienza

El Puerto de Gijón cerró 2024, último año del mandato de Lourido, con un beneficio de 6,35 millones de euros

La venta de patrimonio y la reducción de gastos financieros, entre las claves para un saldo que mejora en más de 5 millones el resultado obtenido en 2023

Marcos Moro

Marcos Moro

Gijón

Martes, 4 de noviembre 2025, 22:55

Comenta

El Puerto de Gijón cerró el ejercicio de 2024, último año de los nueve en que Laureano Lourido estuvo al frente de El Musel, con ... un beneficio después de impuestos de 6.358.801 euros. Esta cifra además mejora en más de cinco millones el resultado de 2023, que dejó un saldo positivo 1.044.937 euros. Es el dato más relevante de las cuentas anuales que se llevarán el próximo viernes al consejo de administración para su aprobación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un trabajador de 27 años muere electrocutado cuando limpiaba bajo una línea de alta tensión en Coaña
  2. 2 La misteriosa herencia de 14 millones de euros que puede ir a parar a un oculista de Oviedo
  3. 3 Rescatan a un conductor que se cayó por un terraplén en Gijón
  4. 4

    La antigua sede de Telefónica de Gijón albergará 18 lofts de lujo para alquilar a ejecutivos
  5. 5 ¿Cuánto cobrarán los propietarios que se adhieran a Alquilámoste? Así funcionará el programa de alquiler de vivienda del Principado
  6. 6 El Principado sobre los correos de Claudia Montes: «Eran confusos» y «no llegaron al presidente»
  7. 7 Luto en la judicatura asturiana por la muerte de Rafael Martín del Peso
  8. 8

    Claudia Montes: «Me dijeron que no me preocupara, que en Asturias se llevaban amañando contratos cuarenta años. Era un secreto a voces»
  9. 9 Una asturiana se cuela en la lista de los 100 más ricos de España
  10. 10 Una joven en patinete se estrella contra una furgoneta en Oviedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Puerto de Gijón cerró 2024, último año del mandato de Lourido, con un beneficio de 6,35 millones de euros

El Puerto de Gijón cerró 2024, último año del mandato de Lourido, con un beneficio de 6,35 millones de euros