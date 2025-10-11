El Puerto de Gijón y el Cluster TIC impulsarán la digitalización de las empresas de El Musel

E. C. Gijón Sábado, 11 de octubre 2025, 18:21 Comenta Compartir

La Autoridad Portuaria de Gijón y el Cluster TIC de Asturias han acordado colaborar en el desarrollo de actividades orientadas a potenciar la transformación ... digital de la comunidad portuaria. Entre las acciones previstas se encuentra la realización de un diagnóstico del grado de digitalización de las empresas de El Musel, así como visitas a las instalaciones del Puerto que permitirán a las empresas tecnológicas asturianas conocer de primera mano los sistemas que utilizan tanto la Autoridad Portuaria como las empresas ubicadas en su entorno, de cara a proponer mejoras basadas en innovación tecnológica. Las instalaciones portuarias, además, se plantean como un entorno de experimentación en el que las compañías TIC puedan probar sus desarrollos en condiciones reales de operación, facilitando así su acceso a un mercado global.

«Nuestra voluntad es estrechar los lazos entre el puerto y las empresas TIC. Estas actividades nos permiten acceder al conocimiento de compañías tecnológicas de primer nivel y, al mismo tiempo, ofrecerle al ecosistema digital asturiano una ventana al mundo portuario», destacó la presidenta del Puerto, Nieves Roqueñí. Enrique Jáimez Falagán, director general del Clúster TIC de Asturias, subrayó por si parte que «la economía azul y la logística son ámbitos con un enorme potencial de innovación y colaborar con el Puerto nos permite avanzar en la aplicación de tecnologías como la analítica de datos, la inteligencia artificial o los gemelos digitales en un entorno clave para la competitividad de Asturias».

