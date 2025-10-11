El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Nieves Roqueñí (Autoridad Portuaria) y Enrique Jáimez (Cluster TIC). E. C.
Economía azul

El Puerto de Gijón y el Cluster TIC impulsarán la digitalización de las empresas de El Musel

Empresas tecnológicas harán un diagnóstico que sirva de base para buscar mejoras basadas en áreas como la analítica de datos o la inteligencia artificial

E. C.

Gijón

Sábado, 11 de octubre 2025, 18:21

Comenta

La Autoridad Portuaria de Gijón y el Cluster TIC de Asturias han acordado colaborar en el desarrollo de actividades orientadas a potenciar la transformación ... digital de la comunidad portuaria. Entre las acciones previstas se encuentra la realización de un diagnóstico del grado de digitalización de las empresas de El Musel, así como visitas a las instalaciones del Puerto que permitirán a las empresas tecnológicas asturianas conocer de primera mano los sistemas que utilizan tanto la Autoridad Portuaria como las empresas ubicadas en su entorno, de cara a proponer mejoras basadas en innovación tecnológica. Las instalaciones portuarias, además, se plantean como un entorno de experimentación en el que las compañías TIC puedan probar sus desarrollos en condiciones reales de operación, facilitando así su acceso a un mercado global.

