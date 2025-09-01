El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Pumariega, con Antonio Blanco y la directora local de Empleo, Carla Álvarez Sanjurjo. D. Arienza

Pumariega se reúne con la Fundación Alimerka para hablar sobre inserción laboral

«Tender puentes entre el tejido empresarial, las instituciones y el tercer sector es la mejor manera de construir un ecosistema sólido que favorezca el empleo y la integración», destacó

I. V.

Lunes, 1 de septiembre 2025, 17:54

La vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, mantuvo junto a la directora general de Empleo, Carla Álvarez, una reunión con el director de la Fundación Alimerka, Antonio Blanco, que «ha servido como plataforma para conocer los principales proyectos de la fundación en el ámbito de la acción social y la empleabilidad, a través de colaboraciones y alianzas estratégicas». Pumariega señaló que «desde la Concejalía creemos que la colaboración con entidades como la Fundación Alimerka es fundamental para fortalecer las políticas de inserción laboral en nuestra ciudad», destacando «su experiencia y compromiso social como un aliado clave para generar oportunidades reales». Y añadió que «tender puentes entre el tejido empresarial, las instituciones y el tercer sector es la mejor manera de construir un ecosistema sólido que favorezca el empleo y la integración».

