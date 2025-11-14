El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Figura de Rambal, en el mural que se está ejecutando en el dique de Santa Catalina del Puerto Deportivo de Gijón. José Simal

Recuerdo a Rambal, en el nuevo mural del Puerto Deportivo de Gijón

Esta nueva piel del dique de Santa Catalina, aún en ejecución, es obra de la ilustradora zaragozana Vera Galindo

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:10

La nueva piel del dique de Santa Catalina del Puerto Deportivo de Gijón es cada vez más visible y luce un estado ya muy avanzado. Entre los motivos que componen el diseño elaborado por la ilustradora zaragozana Vera Galindo, titulado 'Xixón ye marineru' y con el que ganó el concurso convocado por la Autoridad Portuaria, se encuentra un recuerdo a Alberto Alonso Blanco, Rambal, el popular transformista del barrio algo asesinado en 1976 y convertido en la actualidad en símbolo del movimiento LGBTIQ+, con escultura propia en el corazón de Cimavilla.

En este caso, Rambal está representado, al igual que la escultura obra de Miguel Arrontes, con la inspiración de la icónica fotografía de Joaquín Fanjul en la que se ve a Rambal compartiendo risas y en tareas de lavandería con un cubo. En este caso, el dibujo incluye el ramo de flores que suele lucir la esculutra en su brazo derecho puesta por los vecinos a modo de homenaje, mientras que el izquierdo, con el que pone la colada en un cubo, se ve representa separado, ampliado y encuadrado a la derecha, tras el que se puede leer 'Rambalín'.

