Recurren la absolución de los cuatro jóvenes portugueses por el incidente en la hospedería del Carmen, en Gijón, en julio de 2021

Marcos Moro Gijón Viernes, 5 de diciembre 2025, 21:49 Comenta Compartir

Las dos chicas gijonesas que acusaron a cuatro jóvenes portugueses de haberlas violado grupalmente la noche del 24 de julio de 2021 en una hospedería del barrio del Carmen recurrirán la sentencia absolutoria de la sección octava de la Audiencia Provincial que anuló la orden de alejamiento contra ellas y consideró que no se podía acreditar que la relación sexual de ambas con los lusos fuesen forzadas.

La sentencia, que será ahora recurrida en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJA) por cada una de las denunciantes, contraponía la versión exculpatoria ofrecida por los acusados «persistente, lógica y coherente» con las «fisuras sustanciales y relevantes» en el testimonio inculpatorio de las dos chicas demandantes. Además aseguraba que operaba en descargo de los lusos la prueba documental gráfica. Imágenes y fotogramas extraídos de una grabación de más de minuto y medio que fue hecha con el móvil por uno de los cuatro jóvenes portugueses en el hospedaje gijonés, la noche de autos, sin que las que las chicas lo supieran. Un vídeo en que se podía observar a las supuestas víctimas en actitud relajada y proactiva.

También destacó el fallo de primera instancia que los acusados en las horas posteriores a los hechos en ningún momento decidieron abandonar de forma apresurada el hotel donde se hospedaban y continuaron en su alojamiento sin modificar sus rutinas o costumbres. Y que cuando al día siguiente se personó la autoridad policial, procediendo a la detención de los acusados, si bien no prestaron declaración en las dependencias policiales, sí mostraron disposición a la toma de muestras de ADN. Dos de los jóvenes lusos pasaron dos meses en prisión preventiva en el centro penitenciaria de Asturias por estos hechos.

Tras conocerse los dos recursos, el letrado que logró absolver en primera instancia a los cuatro lusos con edades comprendidas entre los 28 y 32 años, el gijonés Germán Inclán, explicó que aún no está en plazo para impugnar nada porque ni siquiera aún los recursos están admitidos formalmente a trámite y que solo conoce de los mismos por el traslado interno que se hace entre procuradores. El abogado aseguró tras la resolución judicial favorable a sus patrocinados que «vamos a jugar al contraataque y devolver golpe por golpe», si bien añadió que esperará primero a que la sentencia devenga en firme.