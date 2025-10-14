El PSOE de Gijón denuncia la reducción de autobuses en cuatro líneas de EMTUSA «por falta de personal»

El concejal socialista Tino Vaquero denunció este martes el recorte de servicios en cuatro líneas de EMTUSA, en Gijón, «porque no hay trabajadores suficientes». ... En concreto señaló que desde la semana pasada hay un autobús menos funcionando en las líneas 1, 10 y 18 y dos menos en la línea 12, lo que provoca que la frecuencia de paso haya aumentado en unos casos de 12 a 15 minutos y en otros de 15 a 20 minutos. Desde el comité de empresa señalan que si bien la semana pasada se estaban realizando cursos del Certificado de Aptitud Profesional (CAP), esta semana «el servicio sigue igual» a pesar de que no darse esa circunstancia.

«No sabemos cuánto van a durar los recortes, que perjudican a los ciudadanos, con autobuses más cargados y más tiempo de espera, después de haber tenido que ver cómo les suben el precio del billete», lamentó el concejal Tino Vaquero, haciendo referencia al final de los descuentos que se aplicaban en los bonos y abonos de EMTUSA. Añadió que esta situación también va en detrimento de las condiciones de trabajo de los conductores, «a los que se les acorta el tiempo para cubrir el trayecto de la línea y cumplir con las frecuencias. Y si antes ya iban justos, ahora no van a tener tiempo ni para ir al baño». El edil acusó a la dirección de la empresa de «usar el absentismo como arma arrojadiza» y atribuyó esta situación a «una nefasta gestión del personal». Recordó que los tribunales ya han anulado una selección de promoción interna que tuvo lugar en 2023 y también hizo referencia a las quejas por fallos técnicos en el nuevo proceso que hay en marcha para contratar 90 conductores. «Si siguen adelante con él, seguramente alguien lo acabe impugnando y se declare nulo», advirtió.

El concejal de Tráfico, Movilidad y Transporte Público y presidente de EMTUSA, Pelayo Barcia, explicó que el número de vehículos por línea se planifica diariamente según el número de autobuses y conductores disponibles, y que cuando no se puede cubrir el 100% se ajustan las líneas donde menos gente pueda verse afectada «garantizando siempre un mínimo de vehículos por recorrido». Recomendó a la ciudadanía «consultar las aplicaciones móviles de EMTUSA y del Ayuntamiento para conocer con precisión cuándo pasará el siguiente autobús». Y añadió que «este es el mandato en el que más conductores se van a contratar y más vehículos se van a incorporar, con el objetivo de reducir al mínimo estas situaciones y ofrecer cada día un mejor servicio», recordando además que «EMTUSA está batiendo récords de pasajeros, lo que implica que los servicios ofertados son cada vez mayores».