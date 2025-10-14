El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Un autobús de EMTUSA, por el centro de la ciudad. Arienza
Transporte urbano

El PSOE de Gijón denuncia la reducción de autobuses en cuatro líneas de EMTUSA «por falta de personal»

El gobierno local señala que cada día se ajustan las frecuencias en función de la disponibilidad y recuerda que «este será el mandato en el que se contrate a más conductores y se compren más autobuses»

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Martes, 14 de octubre 2025, 14:18

Comenta

El concejal socialista Tino Vaquero denunció este martes el recorte de servicios en cuatro líneas de EMTUSA, en Gijón, «porque no hay trabajadores suficientes». ... En concreto señaló que desde la semana pasada hay un autobús menos funcionando en las líneas 1, 10 y 18 y dos menos en la línea 12, lo que provoca que la frecuencia de paso haya aumentado en unos casos de 12 a 15 minutos y en otros de 15 a 20 minutos. Desde el comité de empresa señalan que si bien la semana pasada se estaban realizando cursos del Certificado de Aptitud Profesional (CAP), esta semana «el servicio sigue igual» a pesar de que no darse esa circunstancia.

