Así será la reforma de la calle Eleuterio Quintanilla de Gijón, que arrancará este mes para reducir espacio al tráfico

Transformar «un entorno hostil» para los viandantes en «un ambiente verde y pacificado» donde los coches dejen de tener a su disposición «casi el 100% ... del espacio» y el peatón se convierta «en el protagonista de la trama urbana». Es el objetivo que se marca el proyecto para la remodelación de la calle Eleuterio Quintanilla de Gijón y su área más próxima a la altura del parque de La Serena y el Colegio Público La Escuelona, una obra adjudicada por 2,5 millones de euros a la empresa Arposa 60 Sociedad Limitada y que, una vez acometidos los trabajos previos que correspondían a la Empresa Municipal de Aguas y transcurrido ya un mes desde la firma del contrato, arrancará a lo largo de este mes, con un plazo de ejecución de un año.

Ampliar Aspecto que presenta en la actualidad la zona que se prevé remodelar a partir de este mes. E. C.

En el tramo que va desde la avenida de Schulz hasta la calle Sáhara, Eleuterio Quintanilla perderá uno de sus dos carriles de circulación y pasará a tener una configuración de «plataforma única» en la que la zona reservada a los vehículos a la misma altura que los espacios peatonales y su pavimento de asfalto se cambiará por uno adoquinado similar al que existe en otras calles de la ciudad como las que conforman la ecomanzana de La Calzada o las recientemente remodeladas Artillería y Subida al Cerro, en Cimavilla. También tendrá ese mismo diseño, que implica prioridad de paso para los peatones y una reducción de la velocidad máxima de circulación a 20 kilómetros por hora, la calle La Serena, donde además la acera de los números pares, a la que pertenece la escuela infantil del mismo nombre, se ensanchará a costa de la actual línea de aparcamiento –en esta calle solo se podrá aparcar en el lado colindante con el parque–.

Acceso a las calles colindantes

Las bolsas de aparcamiento que existen en paralelo al vial principal de Eleuterio Quintanilla a su paso junto las calles Custodia, Adolfo Vega y Saavedra desaparecerán para crear una gran plaza peatonal solo interrumpida por los accesos, también con una configuración de plataforma única, a estas tres calles y a un taller de vehículos situado en la zona. La conexión de Eleuterio Quintanilla con la calle Saavedra dejará de ser un giro de 90 grados y en su lugar habrá un acceso más sinuoso que arrancará desde el cruce de Adolfo Vega, lo que permitirá crear una gran zona libre de coches junto a la entrada del colegio La Escuelona. El centro también verá ensanchada hasta los 2,60 metros toda la acera de Eleuterio Quintanilla, acercándose de esta manera al parque, al desaparecer también todas las plazas de aparcamiento de este tramo.

Ampliar Detalle de una de las seis islas ajardinadas y con bancos que se instalarán en la nueva zona peatonal. E. C.

Como elemento decorativo, y para separar el paso de vehículos de las nuevas áreas peatonales, se instalarán siete grandes «islas» prefabricadas, de diseño irregular, ajardinadas en su interior y en cuyo perímetro contarán con bancos. Habrá además nuevo alumbrado, con una treintena de luminarias, papeleras y una fuente.

Aparcamiento en batería

Para compensar la pérdida de aparcamientos en esta zona, el proyecto también contempla la repavimentación de toda la calle Eleuterio Quintanilla desde Severo Ochoa hasta Schulz y aprovechar esta actuación para sustituir las plazas de estacionamiento en línea por otras en batería, lo que además acabaría con problemas habituales en la zona como los aparcamientos en doble fila.