Aspecto que tendrá la actual intersección entre Eleuterio Quintanilla y la calle Saavedra, junto al Colegio Público La Escuelona. E. C.
El Llano

Así será la reforma de la calle Eleuterio Quintanilla de Gijón, que arrancará este mes para reducir espacio al tráfico

En el entorno del parque de La Serena la calle perderá un carril, pasará a ser de plataforma única y las bolsas de aparcamiento se sustituirán por una gran plaza peatonal con varias «islas» ajardinadas

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Lunes, 1 de septiembre 2025, 07:58

Transformar «un entorno hostil» para los viandantes en «un ambiente verde y pacificado» donde los coches dejen de tener a su disposición «casi el 100% ... del espacio» y el peatón se convierta «en el protagonista de la trama urbana». Es el objetivo que se marca el proyecto para la remodelación de la calle Eleuterio Quintanilla de Gijón y su área más próxima a la altura del parque de La Serena y el Colegio Público La Escuelona, una obra adjudicada por 2,5 millones de euros a la empresa Arposa 60 Sociedad Limitada y que, una vez acometidos los trabajos previos que correspondían a la Empresa Municipal de Aguas y transcurrido ya un mes desde la firma del contrato, arrancará a lo largo de este mes, con un plazo de ejecución de un año.

