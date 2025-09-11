La reforma de la estación de aguas residuales de La Reguerona, en Gijón, llega a su fin El Ministerio de Transición Ecológica hará entrega del acta este lunes al Principado. Los trabajos costaron 18 millones de euros y duraron cuatro años

Las obras de modernización y mejora de las instalaciones de la antigua depuradora de aguas residuales de La Reguerona, en la zona oeste de Gijón, se iniciaron en septiembre de 2021 y supusieron una inversión de 18 millones de euros. Este lunes, tras cuatro años de trabajos y alguna demora dentro de los plazos previstos, la obra será entrega al Principado.

La firma del acta de entrega por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico tendrá este lunes, día 15, al mediodía, en la propia estación, en Aboño. Está prevista la asistencia del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, así como de la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, Bárbara Monte Donapetry, además de la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra; el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado, Alejandro Calvo, y el segundo teniente de Alcaldía de Gijón, Jesús Martínez Salvador.

La estación de La Reguerona da servicio a una población de 150.000 personas de la zona oeste de Gijón y del municipio de Carreño. Será el Principado el que asuma la gestión, explotación, mantenimiento y conservación de esta infraestructura estratégica para el saneamiento de la ciudad gijonesa.

La depuradora de aguas residuales de la zona oeste fue sometida a una reforma integral para su modernización y mejora. Los trabajos se iniciaron en septiembre de 2021, a cargo de la UTE de Copasa, Pesa Medio Ambiente y Oca Construcciones y Proyecto. Los reactores biológicos incorporados para optimizar el uso de la planta de Aboño, que lleva en servicio desde 2005, ya superaron la fase de pruebas y cuenta con la validación de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.

Con la actuación llevada a cabo se mejoró el desbaste actual, con sustitución de dos tamices, y también se remodeló y duplicó el sistema de evacuación de residuos de tamizado del agua bruta. Otra importante mejora fue la remodelación del tratamiento biológico existente, añadiendo dos de los decantadores secundarios actuales, para la implantación de un tratamiento biológico por sistema de lecho móvil sumergido (MBBR). Este sistema permitirá cumplir con las garantías demandadas para vertido de aguas residuales al Mar Cantábrico que impone la normativa europea.

Aprovechando la puesta a punto de La Reguerona también se instaló un tratamiento terciario de afino para garantizar los resultados del agua tratada compuesto de un sistema de decantación lastrada con arena -actiflo- y desinfección mediante rayos ultravioleta. En la línea de fangos actual se repararon y acondicionaron distintos depósitos deteriorados (espesadores, depósito tampón, etc.), se equipó con dos nuevos espesadores mecánicos y se remodelaron las instalaciones actuales de deshidratación de fangos, con sustitución de una centrífuga e instalación de varios equipos auxiliares. Se instaló asimismo un nuevo silo para almacenamiento del fango deshidratado.

Finalmente, se adaptaron todos los equipamientos eléctricos, automatismos y redes auxiliares a las necesidades de la nueva instalación, se mejoró el sistema de drenaje de pluviales y se ejecutó un sistema de tratamiento de olores por biofiltración, con captaciones localizadas, cubrición y desodorización de los actuales desarenadores.