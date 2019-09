La reforma de Los Fresnos que incluye 9 salas de cine arrancará en noviembre Fachada principal del Centro Comercial Los Fresnos vista desde la avenida de El Llano. / E. C. El director del FICX celebra la reapertura de espacios de exhibición cinematográfica en Gijón y confía en sumarlos para la edición de 2020 M. MORO GIJÓN. Domingo, 8 septiembre 2019, 02:32

La reforma del Centro Comercial Los Fresnos que permitirá abrir nueve salas de cine en la segunda planta del edificio arrancará durante el mes de noviembre. Así se lo ha transmitido al Ayuntamiento Redevco, gestora de fondos holandesa y copropietaria de la gran superficie de El Llano junto a Carrefour. Esta compañía acaba de adquirir las unidades comerciales del edificio One Tower Bridge de Londres por 70 millones de libras.

El desembarco de este nuevo exhibidor cinematográfico, para competir con las 13 pantallas de la cadena Yelmo en La Calzada, es uno de los ganchos de ocio con los que Redevco pretende revitalizar un centro comercial que lleva varios años en declive. Redevco tiene un compromiso de confidencialidad con el operador, a la espera de que éste anuncie su proyecto para la gran superficie gijonesa. No obstante, fuentes conocedoras del proyecto empresarial aseguran que se apostará por un nuevo concepto de salas modernas con pocos asientos, amplios y reclinables para disfrutar de las películas tumbado como en el sofá de casa. Y que también se explotarán las bazas de la equipación tecnológica y la mayor cercanía al centro.

La apertura de estas nueve salas en Los Fresnos también supondrá el retorno de las proyecciones de cine al centro comercial de El Llano después de tres lustros, ya que fue en septiembre de 2005 cuando se clausuraron (en la última planta donde ahora hay un gimnasio) las siete salas que explotaba la cadena Cinenor.

El director del Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX), Alejandro Díaz Castaño, celebró ayer la reapertura de espacios de exhibición cinematográfica en Gijón y expresó su confianza en que las nuevas salas de Los Fresnos puedan sumarse, a partir de noviembre de 2020, a la oferta de pantallas del certamen gijonés. No obstante, es intención de la organización del festival no dejar de colaborar con Yelmo Cines Ocimax, cadena que permitió superar en 2017 la crisis de espacios que precedió al desmantelamiento de los Cines Centro en el Centro Comercial San Agustín. El proyecto de reforma en ciernes para Los Fresnos incluye un cambio de ubicación de los ascensores de las plantas superiores, la eliminación de rampas peatonales no mecánicas y la permuta de espacios comerciales que se crearán a partir del cierre de huecos de forjado en la planta de calle y planta primera por otros que se suprimirán en la segunda.

La remodelación parcial contempla, asimismo, la creación de nuevos pasillos protegidos, salidas de plantas y una nueva escalera para evacuación. En la cubierta se pretende dotar al centro comercial de un sistema de desenfumaje para que en caso de incendio se pueda evacuar el humo producido.

Ocio y restauración

Planta por planta los cambios que va a suponer esta remodelación son los siguientes. En la planta de calle existen 14 locales con una superficie de 5.097 metros cuadrados. Se cambiarán nueve con una ampliación de superficie de 246,48 metros. La planta primera, también con 14 locales, ampliará su superficie en 232,08 metros y serán remodelados seis de sus espacios.

En la planta segunda habrá una disminución de superficie debido a la demolición de parte de la zona de trasiego peatonal y parte de locales comerciales. Se recortarán 1.407,83 de los 5.369 metros cuadrados actuales y serán remodelados cuatro locales. Uno de ellos será el ocupado por los nuevos cines (con la distribución en bruto de los espacios creando un sector independiente del resto del edificio de 2.064,63 metros) y otros tres serán para restauración. En la tercera planta el local que ocupa el gimnasio no experimentará variaciones, pero los otros siete se destinarán a restauración.