Las instalaciones de La Reguerona, en Aboño, con el gasómetro en el que se almacena el gas procedente de la digestión de fangos. Arnaldo García

La Reguerona, en Gijón, concluye 10 años de trámites y obras para mejorar la depuración de aguas

El Ministerio parala Transición Ecológica entrega este lunes al Principado las renovadas instalaciones de la EDAR Oeste tras una inversión de más de 15 millones de euros

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Lunes, 15 de septiembre 2025, 06:45

Una media de 137.376 metros cúbicos de agua (el equivalente a 1.590 litros por segundo, con picos de hasta 2.300) está capacitada ... para recibir y tratar la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Aboño, conocida popularmente como La Reguerona y concebida para atender al equivalente a una población de más de 150.000 habitantes (incluyendo los usos ganaderos e industriales), correspondiente a la zona oeste de Gijón y al concejo de Carreño. Y este lunes, después de una década de trámites y obras cuyos resultados llevan meses a prueba, pondrá punto final a un proceso que, previa inversión de más de 15 millones de euros, le permite alcanzar los parámetros que marca la normativa europea para el efluente que acaba llegando al mar Cantábrico a través del emisario submarino.

