«La renta social ha tenido una repercusión enorme en el comercio de la ciudad» Sara Menéndez, en el paseo de la playa de Poniente. / DAMIÁN ARIENZA Sara Menéndez, nueva presidenta de la Unión de Comerciantes: «En Gijón hay eventos de todo tipo que llevan aparejados mercadillos en los que se venden falsificaciones. Por ahí se va mucho dinero» MARCO MENÉNDEZ GIJÓN. Martes, 9 abril 2019, 02:03

Sara Menéndez acaba de asumir la presidencia de la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias después de que Germán Heredia abandonara el cargo para dar el paso hacia la política municipal. Dedicada al comercio desde 1985, esta gijonesa de 46 años regenta Deportes Trainer, con tiendas en Magnus Blikstad y Casimiro Velasco. Llevaba dos años en la ejecutiva de Heredia y ahora coge las riendas de la entidad, con las ideas muy claras de lo que quiere hacer.

-¿Con qué objetivo afronta la presidencia?

-Con el de continuar con lo que veníamos haciendo como comité ejecutivo de la Unión, con toda la naturalidad y en la misma línea que hasta ahora.

-¿Hasta cuándo asume la presidencia de la entidad?

-Tengo que ser ratificada por la asamblea, que normalmente se convoca en el primer semestre del año. Lo haremos en mayo o junio. Los mandatos son de cuatro años y tendré que terminar el de Germán Heredia, del que quedan dos años. Después habrá elecciones.

-¿Qué balance hace de su gestión junto a Germán Heredia?

-El balance es muy bueno. He visto lo que puede hacer la Unión de Comerciantes. Yo antes solo era socia y me beneficiaba de sus servicios de tipo fiscal y laboral, pero el trabajo que se hace es continuo, como en dinamización de ventas, concursos de escaparates, promociones de cheques regalo, etcétera.

-¿Piensa mantener el mismo equipo directivo?

-Sí, completamente.

-¿A qué retos se enfrenta el sector en este momento de elecciones locales y regionales?

-Nos estamos reuniendo con los candidatos de todos los grupos políticos. Lo mismo en Gijón que en Oviedo. Por ejemplo, la semana pasada estuvimos con Ciudadanos y el PP en Oviedo y seguiremos en esta línea. Nosotros les presentamos las líneas que nos parece que se tienen que llevar a cabo en el sector del comercio.

Implicación de Oviedo

-¿Y cuáles son esas líneas?

-En principio, continuar con las actividades de dinamización del comercio. Otra cosa que está teniendo mucho calado es la renta social municipal, un programa que lleva más de un año en Gijón y que ha tenido una repercusión enorme en el comercio de la ciudad. Han sido más de cinco millones de euros en circulación dentro de la ciudad y lo que planteamos es que, aunque haya problemas con su nomenclatura, de si llamarlo renta no es lo adecuado, desde la Unión de Comerciantes lo que intentamos es que haya unas ayudas sociales finalistas. Esas ayudas generan empleo en la ciudad, repercuten en impuestos dentro de la ciudad. De esos cinco millones, el 35% ha vuelto a la ciudad, vía IVA o IRPF. Nosotros lo vemos como una economía circular. El objetivo es tener un comercio vivo y comprobamos que esa es una vía buena. Es una idea que hay que extender al resto de municipios.

-Ocuparse de la presidencia le restará mucho tiempo de su propio negocio...

-Creo en lo que hago. Yo soy muy pragmática y si viera que no era bueno, no lo haría. Si estoy convencida, lo peleo mucho. Por ejemplo, me dio mucha rabia que la renovación de la renta social no saliera adelante porque los partidos políticos no se ponían de acuerdo. Creo que deberían pelear por la ciudad, por defenderla y mejorarla, y que no se pierdan en que no se ponen de acuerdo en cómo se tiene que llamar. Es frustrante.

-Además, si dice que es tan importante para el sector...

-Es muy importante para el comercio de Gijón. Por ejemplo, en mi calle, en Magnus Blikstad, la mayoría de las tiendas están adscritas a la renta social. Y es que ves mucha gente en las tiendas.

-La Unión de Comerciantes es del Principado. ¿Llega a toda Asturias?

-No estamos en Mieres ni Avilés. Hay sitios donde ya hay pequeñas asociaciones de comercio, pero, por ejemplo, en Oviedo no la había. Tenemos más de cien comercios de Oviedo adheridos y muchos de ellos son centenarios, con solera en la ciudad.

-Llevan mucho tiempo potenciando programas de digitalización entre sus asociados. ¿Están funcionando?

-Llevamos muchos años y seguimos con proyectos muy interesantes. Nos apoyamos en Impulsa-Gijón y en el Idepa (Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias). Con la primera participamos en un proyecto de digilatización de empresas que ahora acabó su primera fase. Son diez empresas de diferentes ámbitos y se les ayudó a poner páginas web, a temas de redes sociales... A nivel de Asturias, estamos llevando a cabo contactos con el Idepa para temas de digitalización, de gestión interna y comercio.

-¿Esta necesidad de digitalización está siendo asumida por los comerciantes?

-Lo que pasa es que hay un comercio bastante mayor y la digitalización es un poco problemática. Yo creo en el comercio de tú a tú y en la experiencia de compra. La digitalización es un escaparate más que también tenemos que tener. Lo que notamos con internet es que cuando la gente viene ya sabe lo que quiere, porque lo vio por la página web.

La economía sumergida

-Los comerciantes son en su gran mayoría autónomos. ¿Cómo les afecta la reciente aprobación del permiso de paternidad obligatorio de ocho semanas?

-Como mujer, me alegro muchísimo. Hay muchas tiendas con mujeres de 30 a 40 años que tienen niños. Yo pensaba que si contrataba a un chico no tendría problemas, pero el parón que supone la maternidad es importante. No solo en el comercio, sino en todos los sectores. Es una cosas nueva que llevará su tiempo. No nos queda otra y es un elemento de igualdad.

-¿A qué otros retos se enfrenta el sector del comercio?

-Una cosa que tenemos que intentar es que se apruebe un nuevo Plan Local de Comercio. Es obligatorio y el de Gijón ya tiene muchos años, está anticuado. Pero es que en Oviedo y Avilés no se hizo nunca. Así se sabrá dónde estamos y hacia dónde hay que tender en un futuro. Es muy importante. Otro problema es el de los mercadillos y las falsificaciones. En Gijón hay eventos de todo tipo y llevan aparejados mercadillos en los que se venden falsificaciones. Por ahí se va mucho dinero. Hay economistas que dicen que si ahora tenemos un déficit del 2,5% se podría alcanzar un superávit del 5,5% si se eliminara la economía sumergida. Pero es necesario pelear a nivel político porque parece que esta competencia no es de nadie. Te dicen que si es de la Policía Local, de Aduanas... Es algo que se tiene que aclarar y actuar contra ello.