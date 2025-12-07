El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El Centro Arrupe en Camboya de Sauce, una de las entidades beneficiarias del reparto. SAUCE
Así repartirá Gijón 1,2 millones de euros para Cooperación: Guatemala, Colombia, Congo, Palestina...

La ayuda municipal llegará este año a 21 proyectos repartidos por trece países de África, Latinoamérica y Asia

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Domingo, 7 de diciembre 2025, 22:33

Los 1,2 millones de euros que el Ayuntamiento de Gijón tenía presupuestados este año para apoyar proyectos internacionales de cooperación al desarrollo se ... repartirán entre 13 países, según la resolución definitiva de la convocatoria de ayudas que mañana será aprobada por la junta de gobierno. En total, permitirán respaldar 21 proyectos.

