Así repartirá Gijón 1,2 millones de euros para Cooperación: Guatemala, Colombia, Congo, Palestina...

Los 1,2 millones de euros que el Ayuntamiento de Gijón tenía presupuestados este año para apoyar proyectos internacionales de cooperación al desarrollo se ... repartirán entre 13 países, según la resolución definitiva de la convocatoria de ayudas que mañana será aprobada por la junta de gobierno. En total, permitirán respaldar 21 proyectos.

A Guatemala llegarán 200.732 euros para cuatro proyectos de Acción Sin Fronteras (un proyecto agrícola para mujeres indígenas), Seronda (un proyecto educativo y de formación profesional para jóvenes de barrios marginales), Maspaz (para mejorar el suministro de agua) y Cruz Roja (apoyo integral a mujeres víctimas de violencia de género). En Colombia las ayudas del Ayuntamiento permitirán financiar con 180.201 euros tres proyectos de Global Humanitaria (educación para niños afrocolombianos), Soldepaz Pachakuti (un proyecto agroalimentario) y Pueblo y Dignidad (para apoyar el acceso a la justicia de víctimas de la violencia política en el país).

Bolivia será el destino de 123.498 euros que se repartirán entre dos entidades: Solidaridad Médica España (que trabaja con comunidades indígenas de la Amazonía boliviana) y Asata (que tiene en marcha proyectos para favorecer el empoderamiento femenino y la igualdad de oportunidades). En la República Democrática del Congo también se apoyarán dos proyectos, con 115.063 euros: uno de Harambee para instalar placas solares en un centro de salud y otro de Proclade para mejorar la calidad de la producción agrícola. Y otros dos proyectos se repartirán 100.000 euros en Palestina a través de la Fundación Jóvenes y Desarrollo (formación técnica para jóvenes de Belén) y la Asamblea de Cooperación por la Paz (para educación de niñas y mujeres en un campamento de Cisjordania).

El resto de países que se beneficiarán de estas ayudas, con un proyecto cada uno y partidas de entre 56.800 y 65.000 euros, serán El Salvador (Farmacéuticos Mundi), República de Guinea (Ingeniería sin Fronteras). Mozambique (Unicef), Benin (Fundación Pájaro Azul), Mali (Medicus Mundi), Senegal (Late Asturias), Camboya (Sauce) y Madagascar (Fundación Agua de Coco).