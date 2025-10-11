Un joven rescata a una anciana en Gijón que se precipitó al agua en el Muelle La Policía y después la ambulancia asistieron a la mujer, que fue trasladada al Hospital de Cabueñes en UVI móvil

Iván Villar Gijón Sábado, 11 de octubre 2025, 14:42 | Actualizado 15:00h.

Una mujer se precipitó a las aguas del puerto deportivo de Gijón cuando paseaba por la zona con su andador en torno a la una y media de esta tarde. La víctima, de edad avanzada, pudo ser rescatada por un joven, que paseaba por la zona y rápidamente se lanzó al mar a la altura de la rampa situada frente a la plaza del Marqués. La mujer fue asistida en un primer momento por su propio rescatador, al que pronto ayudaron efectivos de la Policía Local y la Policía Portuaria. Posteriormente siguieron con las maniobras de reanimación los profesionales del servicio de la UVI móvil que la trasladó al hospital de Cabueñes. La mujer permanecía inconsciente en el momento de ser introducida en la ambulancia.

El suceso provocó gran expectación puesto que a esa hora centenares de personas disfrutaban de la jornada de sábado en uno de los puntos más concurridos de la ciudad.