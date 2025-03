«La resistencia a los antibióticos es causa de muchas muertes»

Jana Suárez Gijón Martes, 25 de marzo 2025, 21:03 Comenta Compartir

«Muchas veces se mantienen medicamentos en el tiempo sin revisión. Y eso no debería pasar. Ya no es solo que estemos polimedicados (pacientes que tienen prescrita mucha medicación y que suelen ser mayores o en situación de vulnerabilidad). Es necesario contar con una herramienta que explique bien la conservación de los fármacos a los enfermos, y más, cuando se produce una combinación de varios. Cabe destacar que Asturias tiene un índice de mayores de 65 años que es el mayor de todo el sistema nacional de salud», afirmó María Montserrat Bango, directora general de Política y Planificación Sanitarias de la Consejería de Salud, ayer, en el salón de actos del Hospital de Cabueñes, durante la presentación de la 'Guía farmacoterapéutica para los centros sociosanitarios de Asturias', que afecta a 6.000 personas en esta situación. También abogó por «superar la alarma de que las vacunas tienen efectos secundarios porque las vacunas salvan vidas», insistió Bango que dejó clara la postura de Salud: «Hay que estar al día con las vacunas en todos los rangos de edad, no solo en mayores».

Una cuestión que desde EL COMERCIO se le planteó a la directora general es la tendencia por parte de los médicos a una menor prescripción de antibióticos, algo que Bango abordó «porque efectivamente es una consulta habitual, y no es que se prescriban menos, sino que es que como se propone en esta guía: el objetivo es revisar su uso adecuado y paliar el desarrollo de las infecciones. Se ha demostrado que hay muchas personas que desarrollan una alta resistencia a los antibióticos, y esto es causa de muchas muertes».

Dolores crónicos

En la guía también se abordan programas específicos como 'Dormir sin pastillas', y la necesidad del compromiso y seguimiento social de médicos y farmacéuticos sobre los psicofármacos. «En Asturias, un 25% de la población consume este tipo de medicamentos por dolores crónicos. Su prescripción y tratamiento debe ser continuamente revisada y acompañarla de otros tratamientos rehabilitadores de movimientos indicados por los fisioterapeutas, paliando de esta forma el abuso y enganche a este tipo de fármacos», abundó.