Retenciones en la autopista 'Y' a la altura de San Andrés de los Tacones por un accidente
El choque se ha producido en sentido Oviedo-Avilés
S. V.
Viernes, 12 de septiembre 2025, 15:59
Atascos en la autopista 'Y'. Es lo que se ha producido poco después de las tres de la tarde a la altura de San Andrés de los Tacones debido a un choque entre dos coches.
El accidente, que se ha producido en dirección Oviedo-Avilés ha causado retenciones en la carretera en una hora muy concurrida.
