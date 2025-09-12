El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

En directo: rueda de prensa del FBI sobre el asesinato de Charlie Kirk
Imagen de las retenciones en la autovía. DGT

Retenciones en la autopista 'Y' a la altura de San Andrés de los Tacones por un accidente

El choque se ha producido en sentido Oviedo-Avilés

S. V.

Viernes, 12 de septiembre 2025, 15:59

Atascos en la autopista 'Y'. Es lo que se ha producido poco después de las tres de la tarde a la altura de San Andrés de los Tacones debido a un choque entre dos coches.

El accidente, que se ha producido en dirección Oviedo-Avilés ha causado retenciones en la carretera en una hora muy concurrida.

