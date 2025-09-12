Retenciones en la autopista 'Y' a la altura de San Andrés de los Tacones por un accidente El choque se ha producido en sentido Oviedo-Avilés

Atascos en la autopista 'Y'. Es lo que se ha producido poco después de las tres de la tarde a la altura de San Andrés de los Tacones debido a un choque entre dos coches.

El accidente, que se ha producido en dirección Oviedo-Avilés ha causado retenciones en la carretera en una hora muy concurrida.

