¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
José Ramón García Cañal, presidente de Emulsa; Rodrigo Pintueles, concejal de Medio Ambiente, y Alejandro Navazas, director general de Medio Ambiente, este martes, en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Gijón. E. C.
Presupuestos de Gijón 2026

Rodrigo Pintueles: «En 2026 seguiremos llevando el verde a donde solo había gris»

El concejal de Medio Ambiente afirmó que la ciudad está «a la vanguardia de las de las actuaciones de naturalización urbana«

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Martes, 21 de octubre 2025, 21:12

Comenta

La Concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Gijón, que dirige el popular Rodrigo Pintueles, manejará el próximo año un presupuesto total de 67,8 millones de euros, en los que se incluyen los 57,1 de la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbanos (Emulsa). Además de repasar las distintas partidas, entre las que figuran como novedad la conversión en zonas verdes de las salidas al Muro de las calles Manso, Emilio Tuya y Ezcurdia, Pintueles quiso hacer un análisis político de lo que supone este presupuesto que sitúa a Gijón «a la vanguardia de las de las actuaciones de naturalización urbana».

«En 2026 seguiremos llevando el verde a donde solo había gris», destacó el edil. Además, Pintueles salió al paso de las críticas de su gestión como presidente de Emulsa. «Frente a discursos falsos y malintencionados de algunos que alertan de una precarización de los servicios básicos de medio ambiente urbano, los hechos y sobre todo los números nos dan la razón», afirmó.

«Nunca Emulsa dispuso de más recursos propios, de más plantilla y de más inversión que con este gobierno de la derecha que supuestamente venía a privatizarla y eso nos lo dicen las cuentas y no los cuentos de alguno», añadió. Contrapuso el presupuesto de 39 millones de euros y una plantilla media de 682 trabajadores que tenía la empresa en 2023, con el PSOE e IU en el gobierno, con los 57 millones y la plantilla media de 743 trabajadores de 2026. «Un 37% de incremento presupuestario y un 9% de incremento en plantilla», apostilló Pintueles.

