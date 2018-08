«¿Ropa para la Policía Local? No es nuestro negocio, se lo pasaré a otros»

El pasado 12 de septiembre el exjefe de Bomberos de Oviedo, José Manuel Torres, conversaba con el empresario Ángel Luis García 'El Patatero', que actualmente está en prisión preventiva.

-¿Viste los correos que te mandé? -De equipación para la Policía Local de Gijón. Lo que pasa es que imagino que será de ropa o material.

-Sí, creo que es vestuario. Pero había otro de chalecos o algo así, que salió hace poco.

Responsables policiales de Oviedo y Gijón «coinciden en que hay que dar un trato correcto» al 'Patatero'

-El problema es que no sé si tendremos una fábrica que nos los proporcione. No es nuestro negocio, ¿me entiendes? Si acaso se lo pasaré a Valoriza para que lo valore.

El contenido de esta conversación, una de las más de mil escuchas recogidas en el sumario, evidencia que la trama estaba informada, a través de sus contactos, de cualquier contrato al que pudiera optar en la ciudad. «Torres le habla de otro concurso del Ayuntamiento de Gijón que va a salir, a ver si le interesaba. Que es sobre cursos de surf, pádel, equitación, etcétera, de unos 50.000 euros. Ángel Luis responde que no le interesa, que no trabajan con esas cosas», recoge el informe sobre otra de las llamadas intervenidas. Los empresarios sí mostraron un claro interés en otros servicios como la gestión del cobro del Impuesto de Actividades Económicas. «¿El IAE lo cobran los ayuntamientos?», pregunta 'El Patatero' a un interlocutor. «Sí, salvo que lo tengan delegado en la Diputación», le responden. «¿Pero uno tan grande como Gijón lo cobrará, no? ¿Qué le puedo ofrecer?».

Su interlocutor le recomienda proponer la realización de «una serie de trabajos y análisis, se les puede dar un estudio a nivel estadístico de resultado de este tipo de proyecto». El empresario matiza que «en Gijón está gobernando Foro con Podemos. Voy a hablar ahora con Foro y a los de Podemos les gusta recaudar más», por lo que su interlocutor le recomienda «plantearlo como un servicio de inspección o regulación, como que es una forma de evitar el agravio comparativo con el contribuyente que sí paga».

En otra conversación en la que intervienen 'El Patatero' y José Luis Ulibarri se hace referencia a la celebración de una reunión en el Ayuntamiento para presentar esa propuesta para el cobro y gestión del IAE, que habría tenido lugar el 18 de mayo de 2017. «Puede haber negocio de unos dos millones», apunta Ángel Luis García.

Otro contrato en el que muestran interés es en el relacionado con el desarrollo de Gijón como 'smart city'. 'El Patatero' aparece en otra escucha diciendo que «está montado para que T-Systems continúe, ya que tiene unos servidores instalados que para cambiarlos es imposible. Pero sacan dos apartados, uno de consultoría y otro es una especia de mejora del sistema. El propio Ayuntamiento de Gijón ha inventado dos temas porque no quiere que T-Systems controle todo. Los técnicos del Ayuntamiento han dicho que les encantaría que los consultores fuéramos nosotros y que quiénes propusieran las mejoras fuéramos nosotros». En sus diferentes conversaciones los implicados en la trama presumen de sus contactos tanto con políticos como con altos responsables del organigrama municipal. Uno de los nombres que se repiten es el de Francisco Álvarez-Cascos, sobre quien se señala que «este tío lo quiere todo legal». En una conversación del exjefe de la Policía Local de Oviedo con un responsable de la de Gijón «ambos coinciden en la necesidad de dar un trato correcto a Ángel Luis García, debido a la influencia que este puede ejercer a través de su periódico (en Astorga). Si bien no se habla de ningún favorecimiento concreto, sí puede inferirse el interés que ambos tienen en 'no enfadarle' por las posibles represalias políticas que pueda tomar en su contra».