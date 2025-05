Roqueñí anuncia a los vecinos de la zona oeste de Gijón el «inicio de manera inmediata» de obras en la franja litoral de Naval

«La franja marítima de Naval Gijón es un bien público, que ya pertenece a los ciudadanos y ciudadanas de Gijón y serán ellos ... quienes la disfrutarán, paseando o haciendo uso de los servicios asociados a actividades náuticas y deportivas que se pretenden poner en marcha allí», trasladó este jueves la presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Nieves Roqueñí, a varios representantes vecinales de la zona oeste en un encuentro en el que les informó además, según informó el Puerto en un comunicado del «inicio de manera inmediata de las obras de adecuación» de estos terrenos, cuya cesión reclama el Ayuntamiento de Gijón.

«Nuestro objetivo es crear un paseo marítimo y una tercera dársena para la ciudad», añadió Roqueñí, quien incidó en su deseo de hacerlo «en cooperación con las restantes administraciones», poniendo como ejemplo las actuaciones acometidas en su momento en las playas de Poniente y El Arbeyal. «No entendemos qué problema tienen los responsables municipales para que esa actuación sea abordada desde el Puerto», señaló. En su intención de abordar «de manera inmediata» la adecuación de la franja litoral que se prolonga desde el Acuario hasta el Tallerón, explicó que «en una primera fase se dotará de las condiciones necesarias de seguridad para su uso y disfrute» por parte de la ciudadanía.

En lo que respecta a las diferencias con el Ayuntamiento, que prevé recurrir a la vía judicial si en un plazo de un mes el Puerto no le cede de manera gratuita estos terrenos, negó la existencia de contrato alguno sobre la transmisión de esta franja ligada a la operación de compraventa por la cual el Consistorio pagó 4,7 millones de euros por los restantes 35.000 metros cuadrados de terreno que la Autoridad Portuaria poseía en el antiguo astillero de Naval Gijón. «Cuando este nuevo equipo llegó al Puerto, lo que había era un expediente en tramitación, que no estaba completo ya que faltaban diferentes informes», explicó. Mencionó entre otros los de la Delegación de Economía y Hacienda, la Abogacía del Estado y los propios servicios técnicos del Puerto. «Todo ello, sin contar las llamads de atención realizadas desde la Dirección General de Patrimonio del Ministerio de Hacienda y que deberían ser atendidas». Añadió que la competencia para la adopción de decisiones de estas características no es la presidencia del Puerto, sino del consejo de administración.

En el encuentro con la Autoridad Portuaria, que se ha celebrado en vísperas de una reunión extraordinaria del Consejo Social que tendré como único punto del orden del día el futuro de estos terrenos, participaron representantes vecinales de El Natahoyo, Poniente, La Calzada, Jove, Moreda, El Muselín y Portuarios.